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อินฟลูฯ 2.4 ล้านซับ คลั่งหนีตำรวจ-กระโดดน้ำดับในไทย พบมีท่าทีแปลกมาหลายเดือน

          อินฟลูฯ 2.4 ล้านซับ คลั่งหนีตำรวจ-กระโดดลงน้ำ เสียชีวิตในไทย พบเริ่มแสดงพฤติกรรมเพี้ยนมาหลายเดือน แต่งเป็นพ่อมด อ้างเห็นภาพหลอน 

อินฟลูฯ เสียชีวิตในไทย

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ The Independent รายงานว่า คอนนอร์ เมอร์ฟีย์ ชายอเมริกันวัย 32 ปี อินฟลูเอนเซอร์สาย Looksmaxxing ซึ่งมีผู้ติดตามบน YouTube มากกว่า 2.4 ล้านคน เสียชีวิตแล้วที่ประเทศไทย หลังวิ่งหนีตำรวจและกระโดดลงทะเลสาบ

อินฟลูฯ เสียชีวิตในไทย
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial

          รายงานชี้ว่า เมอร์ฟีย์ มักจะโพสต์คลิปตลกและการออกกำลังกายบนโซเชียลมีเดียของเขา แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาทำให้แฟน ๆ เป็นกังวลกับการโพสต์คลิปแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด ทั้งการแต่งตัวเป็นพ่อมด รวมถึงอ้างว่าเห็นภาพหลอน 

อินฟลูฯ เสียชีวิตในไทย
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial

          ทั้งนี้ มีรายงานว่าอินฟลูเอนเซอร์รายนี้เสียชีวิตในคืนวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจ้างคนขับรถพาไปบ้านเช่าหรูย่านสมุทรปราการ ก่อนจะแสดงอาการแปลก ๆ มีการลงไปนอนกลิ้งตัวบนถนน เมื่อตำรวจไปถึงเขาก็มีท่าทีตื่นตระหนก ก่อนจะวิ่งหนีตำรวจและกระโดดลงทะเลสาบใกล้ ๆ ที่พัก

          เมอร์ฟีย์ว่ายน้ำจนเหนื่อยและจมหายไป โดยชุดประดาน้ำใช้เวลาค้นหาอยู่นาน 30 นาที จึงเจอร่างของเขา ขณะที่บ้านหรูที่เขาเช่าไว้พบว่าทรัพย์สินภายในถูกทำลายจนได้รับความเสียหาย เฟอร์นิเจอร์พัง มีการละเลงสีไปทั่วบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว 

          ทั้งนี้ แม้แฟนสาวของเขาจะอ้างว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดหรือไม่ แต่ทางตำรวจค้นรถเจอเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้ กับยาเม็ดสีขาวปริศนาอีกหลายเม็ดอยู่ในกระเป๋าของเขา

อินฟลูฯ เสียชีวิตในไทย
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial

อินฟลูฯ เสียชีวิตในไทย
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial

อินฟลูฯ เสียชีวิตในไทย
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial


ขอบคุณข้อมูลจาก The Independent



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อินฟลูฯ 2.4 ล้านซับ คลั่งหนีตำรวจ-กระโดดน้ำดับในไทย พบมีท่าทีแปลกมาหลายเดือน อัปเดตล่าสุด 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:31:38 4,318 อ่าน
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