อินฟลูฯ 2.4 ล้านซับ คลั่งหนีตำรวจ-กระโดดน้ำดับในไทย พบมีท่าทีแปลกมาหลายเดือน

อินฟลูฯ 2.4 ล้านซับ คลั่งหนีตำรวจ-กระโดดลงน้ำ เสียชีวิตในไทย พบเริ่มแสดงพฤติกรรมเพี้ยนมาหลายเดือน แต่งเป็นพ่อมด อ้างเห็นภาพหลอน
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
เมอร์ฟีย์ว่ายน้ำจนเหนื่อยและจมหายไป โดยชุดประดาน้ำใช้เวลาค้นหาอยู่นาน 30 นาที จึงเจอร่างของเขา ขณะที่บ้านหรูที่เขาเช่าไว้พบว่าทรัพย์สินภายในถูกทำลายจนได้รับความเสียหาย เฟอร์นิเจอร์พัง มีการละเลงสีไปทั่วบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
ทั้งนี้ แม้แฟนสาวของเขาจะอ้างว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดหรือไม่ แต่ทางตำรวจค้นรถเจอเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้ กับยาเม็ดสีขาวปริศนาอีกหลายเม็ดอยู่ในกระเป๋าของเขา
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ The Independent รายงานว่า คอนนอร์ เมอร์ฟีย์ ชายอเมริกันวัย 32 ปี อินฟลูเอนเซอร์สาย Looksmaxxing ซึ่งมีผู้ติดตามบน YouTube มากกว่า 2.4 ล้านคน เสียชีวิตแล้วที่ประเทศไทย หลังวิ่งหนีตำรวจและกระโดดลงทะเลสาบ
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
รายงานชี้ว่า เมอร์ฟีย์ มักจะโพสต์คลิปตลกและการออกกำลังกายบนโซเชียลมีเดียของเขา แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาทำให้แฟน ๆ เป็นกังวลกับการโพสต์คลิปแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด ทั้งการแต่งตัวเป็นพ่อมด รวมถึงอ้างว่าเห็นภาพหลอน
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
ทั้งนี้ มีรายงานว่าอินฟลูเอนเซอร์รายนี้เสียชีวิตในคืนวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจ้างคนขับรถพาไปบ้านเช่าหรูย่านสมุทรปราการ ก่อนจะแสดงอาการแปลก ๆ มีการลงไปนอนกลิ้งตัวบนถนน เมื่อตำรวจไปถึงเขาก็มีท่าทีตื่นตระหนก ก่อนจะวิ่งหนีตำรวจและกระโดดลงทะเลสาบใกล้ ๆ ที่พัก
เมอร์ฟีย์ว่ายน้ำจนเหนื่อยและจมหายไป โดยชุดประดาน้ำใช้เวลาค้นหาอยู่นาน 30 นาที จึงเจอร่างของเขา ขณะที่บ้านหรูที่เขาเช่าไว้พบว่าทรัพย์สินภายในถูกทำลายจนได้รับความเสียหาย เฟอร์นิเจอร์พัง มีการละเลงสีไปทั่วบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
ทั้งนี้ แม้แฟนสาวของเขาจะอ้างว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดหรือไม่ แต่ทางตำรวจค้นรถเจอเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้ กับยาเม็ดสีขาวปริศนาอีกหลายเม็ดอยู่ในกระเป๋าของเขา
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
ภาพจาก Instagram connormurphyofficial
ขอบคุณข้อมูลจาก The Independent