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อาลัย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้สร้างอาณาจักรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า เสียชีวิตในวัย 87 ปี

          พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์ มาม่า ถึงเสียชีวิตสงบ อายุ 87 ปี ท่ามกลางความอาลัยจากครอบครัว นักธุรกิจ และประชาชนจำนวนมาก

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ เสียชีวิต

          แวดวงธุรกิจไทยร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์มาม่า หลังมีรายงานว่าเสียชีวิตอย่างสงบ อายุ 87 ปี นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทยมายาวนาน

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ เสียชีวิต
ภาพจาก www.mama.co.th

          ด้าน พันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ และบุตรชายของผู้วายชนม์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม โดยข้อความสั้น ๆ ที่ว่า "ไม่มีไรต้องห่วงนะป๊า ครอบครัวเรารักกัน พี่น้องสามัคคีกัน ดูแลกัน ตามที่ป๊าอยากให้เป็นเลย หลับให้สบายนะป๊า ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว"  

          ตลอดเวลากว่า 50 ปี พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ถือเป็นกำลังสำคัญของเครือสหพัฒน์ และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกแบรนด์ มาม่า ตั้งแต่ยุคที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่เป็นที่รู้จัก ก่อนผลักดันจนกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นสินค้าที่อยู่คู่ครัวเรือนไทยมาหลายทศวรรษ อีกทั้งยังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ พร้อมวางรากฐานการบริหารองค์กรให้แข็งแกร่งและส่งต่อสู่ทายาทรุ่นใหม่

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ เสียชีวิต
ภาพจากเฟซบุ๊ก Pun Paniangvait

          สำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ ครอบครัวพะเนียงเวทย์แจ้งว่าจะจัดขึ้น ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลากลางน้ำ โดยคาดว่าจะมีผู้บริหาร นักธุรกิจ บุคคลใกล้ชิด รวมถึงผู้ที่เคารพรักเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก

          ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ มา ณ โอกาสนี้

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อาลัย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้สร้างอาณาจักรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า เสียชีวิตในวัย 87 ปี โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:44:42 1,480 อ่าน
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