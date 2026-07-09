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นักศึกษาผงะ แฉบุคคลปริศนาก่อเรื่องช็อกในห้องน้ำมหาลัยดัง คนแห่แนะทริกล่าตัว

          นักศึกษาโพสต์เตือนภัย หลังพบคนไม่หวังดีปัสสาวะใส่โฟมล้างมือในห้องน้ำมหาวิทยาลัย คนงงทำไปเพื่ออะไร แนะตรวจดีเอ็นเอตามหาผู้ก่อเหตุ

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กออกมาโพสต์แจ้งเตือนในกลุ่มของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง หลังพบเหตุไม่คาดคิดภายในห้องน้ำอาคาร 52 โดยระบุว่ามีผู้ไม่หวังดีนำปัสสาวะใส่ขวดโฟมล้างมือที่วางอยู่บริเวณอ่างล้างหน้า พร้อมขอให้ผู้ที่เข้าใช้ห้องน้ำเพิ่มความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการใช้โฟมล้างมือจากขวดดังกล่าว

          จากภาพที่เผยแพร่พบขวดโฟมล้างมือวางอยู่บริเวณอ่างล้างมือภายในห้องน้ำของอาคารเรียน เมื่อกดใช้งานกลับพบของเหลวและฟองมีลักษณะผิดปกติ เป็นสีเหลืองและมีกลิ่นเหม็นคล้ายปัสสาวะ จึงคาดว่าหลายคนอาจเคยเผลอใช้งานมาก่อนโดยไม่ทราบว่าเกิดความผิดปกติ

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

          ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ฝากถึงคนที่ใช้ตึก 52 นะครับ ฝากระวัง มีคนฉี่ใส่ขวดโฟมล้างมือ คนทำมันใช้ความคิดแบบไหน ตอนนี้เจอที่ห้องน้ำชั้น 3"

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

          นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา คนที่เข้าใช้ห้องน้ำชั้น 3 หลายคนอาจสังเกตได้ว่ามีกลิ่นปัสสาวะรุนแรงภายในห้องน้ำ ซึ่งเชื่อว่าต้นตอมาจากขวดโฟมล้างมือดังกล่าว

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

          หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้สร้างความตกใจให้กับนักศึกษาและผู้ใช้งานโซเชียลเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาตัวผู้ก่อเหตุอย่างจริงจัง บางส่วนเสนอให้นำของเหลวในขวดไปตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อใช้เป็นหลักฐานได้

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

          ขณะที่อีกหลายความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ โดยไม่อยากเชื่อว่าคนระดับมหาวิทยาลัยจะทำพฤติกรรมเช่นนี้ พร้อมแนะนำให้ผู้ที่เข้าใช้ห้องน้ำภายในอาคาร 52 เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้โฟมล้างมือจากขวดดังกล่าว จนกว่าจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรียบร้อย

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ

ปัสสาวะใส่โฟมล้างมือ









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นักศึกษาผงะ แฉบุคคลปริศนาก่อเรื่องช็อกในห้องน้ำมหาลัยดัง คนแห่แนะทริกล่าตัว โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:51:39 2,607 อ่าน
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