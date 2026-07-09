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เด็กวัย 15 ถอยรถหรู BMW เจอพ่อเอาไปให้ รศ. เช่าขับ เห็นอีกทีถูกชนยับ ทิ้งซ่อมเป็นล้าน

          เด็กวัย 15 ถอยรถหรู BMW เจอพ่อเอาไปให้ รศ. เช่าขับ กลับเอาไปชนเละ - ไร้รับผิดชอบ ชี้ท่าทีแปลก ๆ เบี้ยวส่งคืน จะไถเงิน ทิ้งภาระหนี้ก้อนโต

เด็กวัย 15 ถอยรถหรู BMW

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 Bright TV เผยเรื่องราวของ น้องเอ็มเค เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ที่สามารถสอนเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนมีรายได้หลักล้าน โดยพบว่าน้องนำเงินไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX3 Sport มูลค่า 3.7 ล้านบาท แบบผ่อนชำระ โดยใช้ชื่อพ่อในการทำสัญญาและถือกรรมสิทธิ์แทน เนื่องจากอายุยังไม่ถึง  

          แต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องขึ้นเมื่อพ่อให้รองศาสตราจารย์หญิงรายนี้เช่ารถไปขับ ก่อนประสบอุบัติเหตุจนรถพัง โดยปฏิเสธความรับผิดชอบ ปล่อยให้เด็ก 15 ต้องแบกหนี้สินก้อนโต 

          ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ทางครอบครัวนำรถไปฝากบริษัทเช่ารถแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพื่อหารายได้เสริม ก่อนที่เดือนกันยายน พ่อจะเบิกรถคันดังกล่าวออกมาไปให้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ มาดูรถ เนื่องจากหญิงคนนี้อ้างว่าสนใจรถยี่ห้อนี้ และขอนำรถไปลองใช้ โดยตกลงกันปากเปล่าว่าจะช่วยจ่ายค่าผ่อนรถให้ 
 
          แต่ในเมื่อถึงเดือนธันวาคม หญิงรายนี้ไม่ยอมคืนรถตามกำหนด แถมยังมาเรียกร้องเงินจากน้องเอ็มเคอีก 100,000 บาท หากจะให้ส่งรถคืน แม่กับน้องจึงเข้าแจ้งความและพยายามติดตามเอารถคืน 

          กระทั่งวันที่ 29 มกราคม 2569 คุณพ่อได้รับแจ้งว่ารถประสบอุบัติเหตุพังยับ โดยมีรองศาสตราจารย์หญิงเป็นคนขับ เมื่อน้องเอ็มเคแกะรอย GPS ไปเจอ ก็พบว่ารถถูกลากไปจอดทิ้งไว้ในโรงพัก สภาพเสียหายหนัก 

          อย่างไรก็ตาม จนขณะนี้เหตุการณ์ผ่านมา 7 เดือนแล้ว คู่กรณีกลับไม่มีการติดต่อเข้ามารับผิดชอบใด ๆ อีกทั้งรถยังประกันภัยขาด ทางครอบครัวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งประเมินค่าซ่อมสูงถึง 1.3 ล้านบาท แถมยังต้องจ่ายเงินอีก 10,000 บาท เพื่อจ้างรถขนย้ายซากรถจากกรุงเทพฯ กลับมาซ่อมที่เชียงใหม่ 

          คุณแม่น้องเผยว่า รถคันนี้ ปกติจะใช้รับ-ส่งเด็กนักเรียนที่มาเรียนเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์กับน้องเอ็มเค การเสียรถไปทำให้ขาดรายได้ จึงอยากวอนคู่กรณีให้ออกมาเผชิญหน้าและร่วมรับผิดชอบ 
 
          ทั้งนี้ ทางครอบครัวยังมีคลิปวงจรปิดหน้ารถเป็นหลักฐาน ขณะเกิดอุบัติเหตุ ที่จะใช้เรียกร้องความยุติธรรมด้วย 


ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV


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เด็กวัย 15 ถอยรถหรู BMW เจอพ่อเอาไปให้ รศ. เช่าขับ เห็นอีกทีถูกชนยับ ทิ้งซ่อมเป็นล้าน โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:42:21 5,479 อ่าน
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