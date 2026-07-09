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นุ้งนิ้ง ชลธิดา เน็ตไอดอล เปิดคลิปถูกแฟนหนุ่มทำร้าย คนดูช็อกเหมือนกะเอาถึงตาย


          นุ้งนิ้ง ชลธิดา เน็ตไอดอลสาวฮอต เปิดคลิปถูกแฟนหนุ่มทำร้าย ซัดไม่ยั้งเป็นชั่วโมง โซเชียลช็อกเหมือนกะเอาถึงตาย เจ้าตัวรับเคยเลิกกันไป แต่ยังตัดใจไม่ขาด
นุ้งนิ้ง ชลธิดา

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 นุ้งนิ้ง ชลธิดา พลแสน เน็ตไอดอลสาว โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า "คนที่บอกจะดูแลเราให้ดีที่สุดคือคนที่ทำเราเจ็บที่สุด"

          โดยจากคลิปเผยให้เห็นภาพช็อก ขณะที่ นุ้งนิ้ง ชลธิดา ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอย่างหนัก ทั้งผลัก ถีบ จับลากมาเตะเสยหน้า แถมยังต่อยใส่เธอไม่ยั้งติดต่อกันหลายนาที เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ในช่วงกลางดึกวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan

          นุ้งนิ้ง ชลธิดา เผยว่า เหตุเกิดเกิดจากฝ่ายชายมาดูโทรศัพท์ของเธอ แล้วเลื่อนไปเจอคลิปงานสงกรานต์ที่เธอได้ airdrop มาจากคนรู้จัก โดยไม่ได้ไปเอง แต่เขาไม่เชื่อ 

          ก่อนหน้านี้เธอเคยเลิกกับผู้ชายคนนี้ไปช่วงหนึ่งแล้ว เพราะเขาทำให้เธอต้องถอดเล็บ เธอจึงบอกเลิกและคิดจะตัดใจ มีไปคุยกับคนอื่นบ้าง แต่ก็ยังติดต่อเขาบ้างเพราะยังตัดใจไม่ได้ สุดท้ายก็กลับมาคบกัน จนเขามาเห็นแชตแล้วกล่าวหาว่าเธอมีชู้ ซึ่งเธอยัมรบว่าผิดเองที่ไม่ยอมตัดกับเขาให้ขาดก่อนไปคุยกับคนอื่น 

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan


          หลังจากเหตุการณ์นี้ เธอยืนยันว่าถอยออกมาแล้ว และจะไม่มีวันกลับไปอีก พร้อมเข้าแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

          ทั้งนี้ เน็ตไอดอลสาวเผยว่า ได้รับการติดต่อมาจากบุคคลหนึ่ง ชี้ว่าเคยคบกับผู้ชายคนนี้เมื่อ 8 ปีก่อน แล้วก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกัน เขาใจความรู้สึกเธอมาก ๆ โดยตอนนั้นยอมรับว่าหนักมาก หากไม่มีรุ่นพี่ฝ่ายชายเข้ามาช่วย ก็คงจะโดนหนักกว่านี้ 

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan

          ทางด้านชาวเน็ตต่างก็ช็อกกับภาพที่เห็น และต่างวิพากษ์วิจารณ์กับพฤติกรรมของฝ่ายชาย ที่ทำร้ายเหมือนจะเอาถึงตาย มองว่าไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงกันแบบนี้ พร้อมเชียร์เน็ตไอดอลสาวให้เลิกซะ 

นุ้งนิ้ง ชลธิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Cholthida Phonsan


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นุ้งนิ้ง ชลธิดา เน็ตไอดอล เปิดคลิปถูกแฟนหนุ่มทำร้าย คนดูช็อกเหมือนกะเอาถึงตาย อัปเดตล่าสุด 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:25:30 3,087 อ่าน
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