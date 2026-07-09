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พระราม 2 อีกแล้ว เกิดเหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานดับ 1 ราย สั่งปิดถนน-จราจรอัมพาต

          เกิดอุบัติเหตุซ้ำบน พระราม 2 เมื่อปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มระหว่างปฏิบัติงาน บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก จ.สมุทรสาคร ส่งผลให้คนงานชายเสียชีวิต 1 ราย แนะผู้ใช้ทางเลี่ยงด่วน
          
          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุบริเวณ ถนนพระราม 2 ขาออก ช่วงหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง ใกล้จุดกลับรถสะพานคลองหลวง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายงานว่าปั้นจั่นตอกเสาเข็มเกิดล้มระหว่างปฏิบัติงาน ส่งผลให้คนงานชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย

พระราม 2 ไม่พัก ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้ม คนงานดับ 1 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายติ๊กผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักร้องชายสไตล์วาไรตี้ ผู้จัดการทีมฟุตบอลทศกัณฐ์สาคร

          หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางโทรัด พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที เพื่อชันสูตรพลิกศพ เก็บพยานหลักฐาน และสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันได้เร่งประสานนำเครื่องจักรเข้ายกเคลื่อนย้ายปั้นจั่น เพื่อเปิดพื้นที่และฟื้นฟูการจราจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว

พระราม 2 ไม่พัก ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้ม คนงานดับ 1 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายติ๊กผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักร้องชายสไตล์วาไรตี้ ผู้จัดการทีมฟุตบอลทศกัณฐ์สาคร 

          จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การจราจรบน พระราม 2 ขาออก ติดขัดอย่างหนัก ผู้ใช้เส้นทางจำนวนมากได้รับผลกระทบ
 
          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่าน ขอให้ใช้ความระมัดระวัง และติดตามข้อมูลการจราจรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

พระราม 2 ไม่พัก ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้ม คนงานดับ 1 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายติ๊กผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักร้องชายสไตล์วาไรตี้ ผู้จัดการทีมฟุตบอลทศกัณฐ์สาคร 

          เบื้องต้นมีรายงานว่า จุดเกิดเหตุครั้งนี้อยู่นอกพื้นที่โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด


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พระราม 2 อีกแล้ว เกิดเหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานดับ 1 ราย สั่งปิดถนน-จราจรอัมพาต โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:47:40 2,070 อ่าน
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