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หนุ่มในแชตเปิดใจ ปม แบม บอกว่าเป็นคนคุย เจ้าตัวแจงแล้วคืออะไร ส่อหนังคนละม้วน !?


          หนุ่มในแชต แบม เมียหลวงไวรัลคลิปหมอนโดราเอมอน เผยตกใจอยู่ ๆ รูปโผล่แชตอ้างเป็นคนคุย เล่าเองในวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
หมอนโดเรมอน

          จากกรณีคลิปไวรัล แบม เมียหลวงบุกถ่ายคลิป บอล สามีขณะนอนเปลือยคู่กับหญิงอื่นบนเตียงพร้อมหมอนโดราเอมอน ต่อมาในรายการ โหนกระแส ฝั่งบอลและพี่สาว เผยว่าต้องการหย่ากับแบมตั้งแต่ฝ่ายหญิงย้ายออกจากบ้าน แต่แบมไม่ยอมหย่า อีกทั้งยังโพสต์เหมือนตัวเองโสด รวมทั้งยังมีแชตที่คล้ายว่าแบมบอกเพื่อนว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นแล้วหรือไม่

          ด้าน แบม ชี้แจงว่า ผู้ชายในแชตเป็นเพียงคนคุยเท่านั้น ส่วนวันที่เกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่กับผู้ชายสองต่อสอง แต่มีเพื่อนอยู่หลายคน พร้อมยอมรับว่าตัวเองเคยโพสต์ว่าโสด และแชร์ข้อความแนวเหงาจริง แต่ทำไปเพราะงอนสามี และหวังให้อีกฝ่ายเข้ามาง้อ

หมอนโดเรมอน
ภาพจาก โหนกระแส

          ล่าสุด (9 กรกฎาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 สอบถาม ชายที่มีรูปปรากฏอยู่ในแชต ที่ถูกอ้างว่าเป็นคนคุยของแบม เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่า ไม่ใช่คนคุยของแบม และไม่เคยคบหาหรือจีบกันแต่อย่างใด

          หนุ่มในแชต เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าว แบม เดินทางมาส่งพี่สาวของตัวเองที่บ้าน เพราะพี่ชายของเขานัดพบกับพี่สาวของแบม วันนั้นจึงได้เจอแบมเพียงครั้งเดียว แต่แทบไม่ได้พูดคุยกัน ก่อนที่ตัวเองจะเข้าห้อง ล็อกประตูและเข้านอน หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีก


หมอนโดเรมอน
ภาพจาก โหนกระแส

          ชายคนดังกล่าวยังเผยอีกว่า รู้สึกตกใจที่จู่ ๆ รูปของตัวเองไปโผล่อยู่ในแชต พร้อมถูกโยงว่าเป็นคนคุยของแบม ทั้งที่รูปดังกล่าวเป็นเพียงภาพที่ถูกแคปมาจากสตอรี่ของตัวเองเท่านั้น 

          ด้าน หนุ่ม กรรชัย กล่าว่า จากข้อมูลที่ออกมา ดูเหมือนฝั่งแบมจะนำรูปของผู้ชายคนดังกล่าวไปอ้างในการพูดคุยกับคนอื่น คล้ายกับว่ากำลังคุยกับผู้ชายคนนี้ แต่เจ้าตัวยืนยันแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เคยจีบ ไม่เคยคบหา โดยอีกฝ่ายอารูปไปใช้เฉย ๆ

          เบื้องต้น เจ้าตัวได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว เพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และหวังว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเข้าใจผิด พร้อมย้ำอีกครั้งว่า ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับแบม และไม่เกี่ยวข้องกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

หมอนโดเรมอน
ภาพจาก โหนกระแส


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หนุ่มในแชตเปิดใจ ปม แบม บอกว่าเป็นคนคุย เจ้าตัวแจงแล้วคืออะไร ส่อหนังคนละม้วน !? โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:29:51 4,859 อ่าน
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