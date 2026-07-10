รพ.ดังระดับจังหวัด เข้าแจ้งความผู้ป่วยโพสต์บิดเบือนการรักษา ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ

รพ.ดังระดับจังหวัด เข้าแจ้งความผู้ป่วยโพสต์บิดเบือน ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ ได้เวลาปกป้องบุคลากรทางการแพทย์แล้ว
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ : Kantharalak hospital มีการแถลงข้อเท็จจริงกับไวรัลการให้บริการของ รพ. ที่คลาดเคลื่อน ดังนี้
สืบเนื่องจากกรณีที่มีผู้รับบริการท่านหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า "หวยแตกจริงโรงบาลกันทรลักษ์หมากัดมารอฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้าจนบ่ายโมงกว่ายังเส็จอีก" จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างนั้น
ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง (Log file) จากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอย่างละเอียด และขอเรียนชี้แจงลำดับเหตุการณ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วยท่านดังกล่าว ดังนี้:
11.11 น. ผู้ป่วยดำเนินการขึ้นบัตรเพื่อรับบริการ
11.14 น. พยาบาลจุดคัดกรอง (ER) ทำการซักประวัติและประเมินอาการ (ใช้เวลารอจุดนี้เพียง 3 นาที)
12.57 น. แพทย์เริ่มทำการตรวจรักษา
(หมายเหตุ: ในช่วงเวลารอคอยนี้ มีผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องนอนเตียงรอรับการตรวจรักษาอยู่ถึง 12 ราย ทีมแพทย์และพยาบาลจำเป็นต้องให้การดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ์คัดกรองความเร่งด่วนทางด่วนการแพทย์ หรือ Triage)
ภาพจาก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ : Kantharalak hospital
13.26 น. แพทย์ทำการตรวจเสร็จสิ้น และผู้ป่วยออกจากแผนก ER (รวมระยะเวลาในกระบวนการของแผนก ER ทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)
13.54 - 14.16 น. ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการของห้องยา (คัดกรองและจ่ายยาเสร็จสิ้น)
14.57 น. ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่ห้องฉีดยา/ทำแผล โดยได้รับการฉีดทันทีเมื่อไปถึง และเดินทางกลับบ้าน
จากข้อเท็จจริงข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตามลำดับขั้นตอนของแต่ละแผนก ไม่ได้ถูกปล่อยปละละเลยให้รอนานหลายชั่วโมงโดยไม่ได้รับการตรวจรักษาตามที่ปรากฏในโพสต์ การใช้เวลาในแผนกฉุกเฉินราว 2 ชั่วโมง ภายใต้สถานการณ์ที่มีผู้ป่วยวิกฤตจำนวนมาก ถือเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุดของทุกชีวิตเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม การโพสต์ข้อความที่บิดเบือนจากความเป็นจริง นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อดูแลทุกชีวิตอย่างสุดความสามารถ
ภาพจาก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ : Kantharalak hospital
ด้วยเหตุนี้ ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องมอบหมายให้ตัวแทนดำเนินการ แจ้งความลงบันทึกประจำวันและดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อผู้ที่โพสต์และเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) เพื่อปกป้องเกียรติและกำลังใจของคนทำงาน
ทางโรงพยาบาลขอยืนยันว่า เราพร้อมรับฟังทุกคำติชมที่เป็นความจริงผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเพื่อนำไปพัฒนา แต่ขอความเห็นใจในการงดเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
ขอขอบพระคุณทุกความไว้วางใจและทุกกำลังใจที่ส่งให้ทีมแพทย์พยาบาลของเราเสมอมาครับ