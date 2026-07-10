วอลเลย์บอลไทย อันดับโลกล่าสุดหลังแพ้รวด จะตกชั้นเนชั่นส์ ลีก 2026 ไหม มีเสียวแล้ว

วอลเลย์บอลไทย อันดับโลกล่าสุด จะตกชั้นเนชั่นส์ ลีก 2026 ไหม มีเสียวแล้ว เหลืออีก 2 นัดสุดท้าย เจอของแข็งบราซิลกับตุรกี
วอลเลย์บอลไทย ลงแข่งเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามที่ 3 แข่งไป 2 นัด แพ้ 2 นัดรวด ถือเป็นผลการแข่งขันที่ไม่น่าพอใจ แต่ก็เข้าใจได้ เพราะเจอทีมชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น โอกาสแพ้มีมากกว่าชนะ
ความพ่ายแพ้ 2 นัดติดต่อกัน ทำให้อันดับโลกของไทย หล่นมา 1 อันดับ จากอันดับ 21 มาอยู่ที่ 22 มี 169.88 คะแนน
ภาพจาก volleyballworld.com
ตารางคะแนนเนชั่นส์ ลีก จะมีโอกาสตกชั้นไหม
ตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่ 14 จาก 18 (อันดับตกชั้น) โดยภาพรวมเหมือนจะปลอดภัย แต่ไม่ปลอดภัยแล้ว เนื่องจาก แม้ไทยอยู่อันดับ 14 จริง แต่ระหว่างอันดับ 14-17 ชนะเท่ากันที่ 2 นัด
สมมติถ้าไทยแพ้รวด แล้วอันดับที่อยู่ข้างล่างชนะอีก 1 นัด งานหยาบทันที และอาจจะต้องวัดกันถึงเซตเรโช กรณีชนะเท่า แต้มเท่า
ภาพจาก volleyballworld.com
เหลืออีก 2 นัด สุดท้ายต้องลุ้นกันต่อ ไทยจะรอดหรือไม่ อีกไม่กี่วันรู้คำตอบ โดยโปรแกรม 2 นัดสุดท้ายคือ
- 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.
- 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น.
ภาพจาก volleyballworld.com