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วอลเลย์บอลไทย อันดับโลกล่าสุดหลังแพ้รวด จะตกชั้นเนชั่นส์ ลีก 2026 ไหม มีเสียวแล้ว

          วอลเลย์บอลไทย อันดับโลกล่าสุด จะตกชั้นเนชั่นส์ ลีก 2026 ไหม มีเสียวแล้ว เหลืออีก 2 นัดสุดท้าย เจอของแข็งบราซิลกับตุรกี

วอลเลย์บอลไทย

          วอลเลย์บอลไทย ลงแข่งเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามที่ 3 แข่งไป 2 นัด แพ้ 2 นัดรวด ถือเป็นผลการแข่งขันที่ไม่น่าพอใจ แต่ก็เข้าใจได้ เพราะเจอทีมชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น โอกาสแพ้มีมากกว่าชนะ

          ความพ่ายแพ้ 2 นัดติดต่อกัน ทำให้อันดับโลกของไทย หล่นมา 1 อันดับ จากอันดับ 21 มาอยู่ที่ 22 มี 169.88 คะแนน

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld.com

ตารางคะแนนเนชั่นส์ ลีก จะมีโอกาสตกชั้นไหม


          ตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่ 14 จาก 18 (อันดับตกชั้น) โดยภาพรวมเหมือนจะปลอดภัย แต่ไม่ปลอดภัยแล้ว เนื่องจาก แม้ไทยอยู่อันดับ 14 จริง แต่ระหว่างอันดับ 14-17 ชนะเท่ากันที่ 2 นัด

          สมมติถ้าไทยแพ้รวด แล้วอันดับที่อยู่ข้างล่างชนะอีก 1 นัด งานหยาบทันที และอาจจะต้องวัดกันถึงเซตเรโช กรณีชนะเท่า แต้มเท่า

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld.com

          เหลืออีก 2 นัด สุดท้ายต้องลุ้นกันต่อ ไทยจะรอดหรือไม่ อีกไม่กี่วันรู้คำตอบ โดยโปรแกรม 2 นัดสุดท้ายคือ

          - 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.

          - 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น. 

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld.com


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วอลเลย์บอลไทย อันดับโลกล่าสุดหลังแพ้รวด จะตกชั้นเนชั่นส์ ลีก 2026 ไหม มีเสียวแล้ว โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:34:05 5,333 อ่าน
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