ว้าวทั้งถนน ! ไอเทมคลายร้อนจากไทย ทำฝรั่งสะดุดตา แห่เข้ามาถามไม่หยุด

ฝรั่งยังทึ่ง เมื่อเห็นไอเทมสู้แดดสุดล้ำของสาวไทย หลังใส่เสื้อติดพัดลมเดินชิลกลางปารีส ทำคนมองทั้งถนนแห่ถามพิกัดรัว ๆ
ช่วงหน้าร้อนของยุโรปในปีนี้ หลายพื้นที่ยังต้องเผชิญอากาศร้อนจัด จนทำให้ผู้คนต่างมองหาวิธีคลายร้อนกันสารพัด และบางครั้ง นวัตกรรมคลายร้อนจากไทยก็อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดับร้อนที่น่าสนใจไม่น้อย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้ Instagram @jenny_la_thailandaise สาวไทยที่ทำคอนเทนต์รีวิวชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ได้เล่าโมเมนต์ขณะเดินเที่ยวกับเพื่อนที่ย่านมงมาร์ต กรุงปารีส ซึ่งเพื่อนของเธอสวม เสื้อกั๊กติดพัดลมระบายอากาศ สีขาว ด้านหลังมีพัดลมกลมติดอยู่บริเวณเอว ทำให้ผู้คนที่เดินผ่านต่างหันมองและเข้ามาสอบถามด้วยความตื่นเต้น
ภาพจาก Instagram jenny_la_thailandaise
ภายในคลิปยังระบุข้อความว่า "คัลเจอร์ช็อกของฝรั่ง กับความล้ำของคนไทยเรื่องการรับมืออากาศร้อน" พร้อมเผยให้เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนที่หยุดมองและเข้ามาสอบถามว่าเสื้อตัวนี้คืออะไร และหาซื้อได้จากที่ไหน
เมื่อมีคนถาม เจ้าของคลิปอธิบายว่า เสื้อดังกล่าวไม่ได้ซื้อในฝรั่งเศส แต่สั่งซื้อจากประเทศไทยผ่านแอปช้อปปิ้งออนไลน์ ราคาประมาณ 600 บาท หรือราว 15 ยูโร โดยใช้พลังงานจาก พาวเวอร์แบงก์ ทำให้สะดวกสำหรับการเดินกลางแจ้งในวันที่อากาศร้อน
ภาพจาก Instagram jenny_la_thailandaise
ระหว่างการพูดคุย เจ้าของคลิปยังแซวอย่างอารมณ์ดีว่า ตอนนี้เพื่อนของเธอมีทั้งพัดลมติดตัวแล้ว และหากอยากได้ความเย็นมากขึ้น ก็สามารถใช้ สเปรย์เพิ่มความเย็น ฉีดให้ลมจากพัดลมพาไอเย็นออกมา จนให้ความรู้สึกเหมือนเปิดเครื่องปรับอากาศขนาดย่อม พร้อมยืนยันว่า แม้ยืนอยู่กลางอากาศร้อนก็ยังรู้สึกเย็นสบาย ซึ่งดูเหมือนว่าไอเทมเหล่านี้จะสร้างความประหลาดใจให้ชาวต่างชาติไม่น้อย จนเพื่อนของเธอกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนบนท้องถนนตลอดทั้งวัน
นอกจากเสื้อพัดลมที่สร้างความฮือฮาแล้ว คุณเจนนี่ยังเผยอีกหนึ่งไอเทมที่เธอพกติดกระเป๋าเป็นประจำเวลาเจออากาศร้อน นั่นคือ สเปรย์ตรางู ไอเทมเพิ่มความสดชื่นและคลายร้อน ซึ่งเป็นของใช้ที่คนไทยหลายคนคุ้นเคย และไม่พลาดที่จะนำไปใช้ที่ต่างแดนในช่วงอากาศร้อนเช่นกัน
ภาพจาก Instagram jenny_la_thailandaise