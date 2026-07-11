เงื่อนไขวอลเลย์บอลไทย รอดตกชั้นเนชั่นส์ ลีก ต้องเป็นยังไง - วันนี้มีแข่ง

โปรแกรมวอลเลย์บอลไทย เนชั่นส์ ลีก 2026 อีก 2 นัดพบใครบ้าง เริ่มวันนี้ พร้อมเงื่อนไขที่ทำให้รอดตกชั้น
สถานการณ์วอลเลย์บอลไทย ในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 ยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้น โดยตอนนี้อยู่อันดับ 14 จาก 18 (ตกชั้นทีมเดียวคือบ๊วย) เหลือเกมการแข่งขันอีก 2 นัด วันนี้เราจะมาส่องเงื่อนไขกัน
เงื่อนไขที่ไทยจะรอด มี 2 เงื่อนไข
1. ชนะ 1 ใน 2 เกมที่เหลือ
2. ถ้าแพ้รวด ต้องไปลุ้นผลคู่แข่งโดยตรงอีก 4 ทีม ได้แก่ โดมินิกัน, ยูเครน, ฝรั่งเศส และบัลแกเรีย ขอแค่มีทีมแพ้รวดเหมือนกันก็เพียงพอ
โปรแกรมการแข่งขันของไทย
- 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.
- 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น.
ภาพจาก volleyballworld.com
โปรแกรมการแข่งขันของคู่แข่งใน 2 นัดสุดท้าย
- โดมินิกัน 2 นัด พบ จีนกับแคนาดา
- ยูเครน 1 นัด พบ เบลเยียม
- ฝรั่งเศส 2 นัด พบ บัลแกเรีย (ทีมลุ้นหนีตกชั้นเจอกันเอง) กับเช็กเกีย
- บัลแกเรีย 2 นัด พบ ฝรั่งเศส (ทีมลุ้นหนีตกชั้นเจอกันเอง) กับเยอรมนี