HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เงื่อนไขวอลเลย์บอลไทย รอดตกชั้นเนชั่นส์ ลีก ต้องเป็นยังไง - วันนี้มีแข่ง

          โปรแกรมวอลเลย์บอลไทย เนชั่นส์ ลีก 2026 อีก 2 นัดพบใครบ้าง เริ่มวันนี้ พร้อมเงื่อนไขที่ทำให้รอดตกชั้น

วอลเลย์บอลไทย

          สถานการณ์วอลเลย์บอลไทย ในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 ยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้น โดยตอนนี้อยู่อันดับ 14 จาก 18 (ตกชั้นทีมเดียวคือบ๊วย) เหลือเกมการแข่งขันอีก 2 นัด วันนี้เราจะมาส่องเงื่อนไขกัน

เงื่อนไขที่ไทยจะรอด มี 2 เงื่อนไข


          1. ชนะ 1 ใน 2 เกมที่เหลือ

          2. ถ้าแพ้รวด ต้องไปลุ้นผลคู่แข่งโดยตรงอีก 4 ทีม ได้แก่ โดมินิกัน, ยูเครน, ฝรั่งเศส และบัลแกเรีย ขอแค่มีทีมแพ้รวดเหมือนกันก็เพียงพอ

โปรแกรมการแข่งขันของไทย


          - 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.

          - 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น.

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld.com

โปรแกรมการแข่งขันของคู่แข่งใน 2 นัดสุดท้าย


          - โดมินิกัน 2 นัด พบ จีนกับแคนาดา

          - ยูเครน 1 นัด พบ เบลเยียม

          - ฝรั่งเศส 2 นัด พบ บัลแกเรีย (ทีมลุ้นหนีตกชั้นเจอกันเอง) กับเช็กเกีย

          - บัลแกเรีย 2 นัด พบ ฝรั่งเศส (ทีมลุ้นหนีตกชั้นเจอกันเอง) กับเยอรมนี


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงื่อนไขวอลเลย์บอลไทย รอดตกชั้นเนชั่นส์ ลีก ต้องเป็นยังไง - วันนี้มีแข่ง โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:43:37 4,643 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 พิงกี้ เลิก ตุ้ย ธีรภัทร์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย