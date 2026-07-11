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ตู้กดน้ำติดป้ายที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่อ่านอีกทีอ่านได้ 2 แบบ ตกลงความหมายแบบไหน

          ตู้กดน้ำติดป้ายที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่อ่านอีกทีอ่านได้ 2 แบบ ตกลงความหมายแบบไหนกัน ตู้กดน้ำเสีย หรือตู้กดน้ำไม่เสีย กำกวมมาก

ตู้กดน้ำ

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ลองวิเคราะห์ดู มีการลงรูปตู้กดน้ำตู้หนึ่งในประเทศไทย ข้างหน้ามีแปะกระดาษเขียนเอาไว้ 3 บรรทัดว่า

          "ตู้กด
          ไม่ได้
          เสีย"

ตู้กดน้ำ
ภาพจาก oksahaipunyaon

          เจอแบบนี้เข้าไป ตอนแรกไม่คิดอะไร พออ่านอีกทีรู้สึกกำกวมความหมายที่แท้จริง ซึ่งตีความได้ 2 ความหมาย คือ

          1. ตู้กดน้ำนี้กดไม่ได้ มันเสีย

          2. ตู้กดน้ำไม่ได้เสีย ใช้งานได้


          เพียงแค่ตัดวรรคสลับคำ ความหมายก็ตีความได้ 2 แบบทันที แต่ถ้าเอาความเป็นไปได้ น่าจะหมายถึงตู้กดน้ำเสียมากกว่า เพราะถ้าไม่เสียคงไม่ติดป้าย

ตู้กดน้ำ

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ตู้กดน้ำติดป้ายที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่อ่านอีกทีอ่านได้ 2 แบบ ตกลงความหมายแบบไหน โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:20:05 2,454 อ่าน
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