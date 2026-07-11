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ภาพหาดูยาก ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง อัญมณีแห่งพงไพรที่ใกล้สูญพันธุ์

          เปิดตัว ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง อัญมณีแห่งพงไพรที่ใกล้สูญพันธุ์ ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง สวยงามมาก

ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเผยโฉม ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง อัญมณีแห่งพงไพรที่ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมบรรยายสรรพคุณของมัน ดังนี้

          ผีเสื้อสีเขียวอ่อนที่มี "หางยาว" พลิ้วไหวราวกับริบบิ้น วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับราชินีแห่งรัตติกาลตัวนี้กัน

ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง จัดอยู่ในกลุ่มผีเสื้อกลางคืนสกุล Actias ซึ่งความพิเศษคือ ในประเทศไทยพบผีเสื้อในสกุลนี้ได้เพียง 4 ชนิดเท่านั้น จุดเด่นที่ทำให้ใคร ๆ ก็ต้องหยุดมองคือ "หางที่ยาว" สวยงามสะดุดตา แตกต่างจากผีเสื้อทั่วไปที่เราคุ้นเคย

          ลำตัวมีขนสีเหลืองอ่อนนุ่มฟู ปกคลุมปีกสีเขียวอ่อนละมุนตา มีจุดเด่นเป็น "รูปพระจันทร์เสี้ยว" ทั้งปีกหน้าและปีกหลังรวม 4 จุด ส่วนปีกคู่หน้าจะมีเส้นสีน้ำตาลเทาขวางเส้นปีกไว้

          ปีกคู่หลังมีหางยาวโค้งคล้ายรูปดาบ และมีสีชมพูแต้มเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ขอบหาง แถมมีหนวดสุดเก๋ ที่มีลักษณะหนวดเป็นแบบขนนก

ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          ความต่างของเพศ การแยกเพศของผีเสื้อชนิดนี้ สามารถสังเกตได้จากขนาดตัวและลักษณะของหางครับ ตัวผู้กางปีกได้กว้างประมาณ 12 - 13.5 เซนติเมตร ส่วนตัวเมีย จะตัวใหญ่กว่าเล็กน้อย (14.5 - 15 เซนติเมตร) ลักษณะสีสันโดยรวมเหมือนตัวผู้ แต่หางจะบางกว่า

          อาหารจานโปรดวัยเด็ก ก่อนจะโตมาสยายปีกสวยงามแบบนี้ ตอนเป็นตัวหนอนวัยกำลังโต น้อง ๆ จะมีพืชอาหารหลักคือใบของไม้ตะแบก และไม้รกฟ้าครับ

ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          สถานะปัจจุบันที่ต้องช่วยกันดูแล ด้วยความสวยงามและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันผีเสื้อในสกุลนี้อยู่ใน ภาวะใกล้จะสูญพันธุ์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใครมีโอกาสพบเห็นน้องๆ ตามธรรมชาติ อย่าไปจับหรือรบกวนการใช้ชีวิตของเขานะครับ เก็บความประทับใจไว้ในภาพถ่ายก็เพียงพอแล้ว

          อุทยานแห่งชาติภูเวียง ไม่ได้มีชื่อเสียงแค่เรื่องการค้นพบไดโนเสาร์เท่านั้น แต่ยังมีผืนป่าที่สมบูรณ์และซ่อนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไว้อีกมากมาย ครั้งหน้าที่ไปเยือน ลองสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัวดู คุณอาจจะได้พบกับเพื่อนตัวน้อยที่น่าทึ่งแบบนี้ก็ได้ครับ


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ภาพหาดูยาก ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง อัญมณีแห่งพงไพรที่ใกล้สูญพันธุ์ โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:16:59
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