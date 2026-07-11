กลิ่นปริศนาภายในบ้าน พอดูที่รั้วแล้วอึ้งเลย น้องตัวใหญ่มาขิตตรงนี้ มีสิ่งเดียวที่ดับกลิ่นได้

กลิ่นปริศนาภายในบ้าน พอดูที่รั้วแล้วอึ้งเลย ไม่คิดว่าน้องจะมาขิตตรงนี้ได้ กลิ่นแรงอีกต่างหาก พอโพสต์ถามวิธีแก้ ชาวเน็ตบอกใช้อันนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ปูนขาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirawadee Wi
วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Sirawadee Wi โพสต์เล่าว่ามีตัวเงินตัวทองมาตายใกล้รั้วข้างบ้าน (น้องปีนข้ามมาแต่โดนรั้วเสียบ แล้วตกลงไปอีกฝั่ง) กลิ่นแรงมาก พอจะมีวิธีกำจัดกลิ่นมั้ยคะ เนื่องจากน้องตุยนอกรั้วกำแพงหมู่บ้านเป็นที่ร้างมีเจ้าของ ไม่สามารถปีนไปกำจัดน้องได้ค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirawadee Wi
ด้านชาวเน็ตต่างแนะนำหลายวิธี เช่น จ้างคนเก็บ แต่ส่วนใหญ่มักจะแนะนำสินค้าแบบเดียวกัน นั่นคือ ใช้ปูนขาวมาโรยกลบดูดความชื้น ดูดกลิ่น ยอมรับว่าตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มาก ถ้าเห็นกับตาครั้งแรกคงช็อกเหมือนกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirawadee Wi