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ส่องคะแนนที่ไทยจะได้รับ หลังจากชนะบราซิล 3-0 เซต อันดับโลกพุ่งพรวด

          ส่องคะแนนที่ไทยจะได้รับ หลังจากชนะบราซิล 3-0 เซต อันดับโลกพุ่งพรวด เรียกว่าชนะนัดเดียวถอนทุนคืนเกือบหมด หายใจทั่วท้องมากขึ้น



วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballnationsleague

          ภายหลังจากวอลเลย์บอลไทย ชนะ บราซิล 3-0 เซต ส่งผลให้ความเสี่ยงในการตกชั้นจากเนชั่นส์ ลีก 2026 ลดลงไป หายใจทั่วท้องมากขึ้น

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ชัยชนะนัดดังกล่าว จะทำให้ไทยได้คะแนนจัดอันดับโลก 19.39 คะแนน ขึ้นไปอยู่ที่ 189.27 คะแนน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอที่ทำให้อันดับโดดจากที่ 22 ขึ้นไปสู่อันดับ 17 ของโลกอย่างไม่เป็นทางการ จนกว่าจะรอคู่อื่นแข่งขันกันจบ



          ทั้งนี้ บราซิลเป็นทีมที่มีอันดับโลกสูง ชัยชนะของไทยทำให้ได้แต้มมามหาศาล ส่วนบราซิลก็เสียแต้มมหาศาลเช่นกัน แต่ถ้าหากไทยแพ้บราซิล จะแทบไม่เสียแต้มอะไร เนื่องจากอันดับโลกต่างกันมากถึง 20 อันดับ




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ส่องคะแนนที่ไทยจะได้รับ หลังจากชนะบราซิล 3-0 เซต อันดับโลกพุ่งพรวด โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:03:38 3,797 อ่าน
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