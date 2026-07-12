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เบื้องหลังความอร่อยขนมเบื้องร้านหนึ่ง พอดูหลังร้านแทบถอย ทำมา 20 ปี คนไม่กล้ากินต่อ

         เบื้องหลังความอร่อยร้านขนมเบื้อง พอดูหลังร้านทีอึ้งเลย เครื่องปั่นครีมกับถังสี เจอแบบนี้ชาวเน็ตไม่กล้ากินต่อ แต่ไม่ได้เป็นทุกร้าน ร้านสะอาดก็มี

ขนมเบื้อง

         หนึ่งในขนมไทยที่คนไทยชอบ และขึ้นหิ้งระดับตำนาน แน่นอนต้องมีขนมเบื้องอยู่ในลิสต์แน่นอน เพราะแป้งกรอบ ๆ รวมถึงครีมขนมเบื้องที่แสนอร่อย

ขนมเบื้อง

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการถ่ายรูปร้านขนมเบื้องร้านหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ พร้อมตั้งแคปชั่นว่า "อันนี้ถังปั่นวิบครีมขนมเบื้องใช่ไหมครับ"

ขนมเบื้อง

         ทันทีที่โพสต์ ทำให้คนหันมาสังเกตเบื้องหลังของร้านทันทีว่า หลังคนขายมีถังปั่นครีมขนมเบื้องตั้งอยู่กับพื้น ที่พีคคือ ถังนั้นเป็นถังสี เจอแบบนี้กินได้ไหม มันไม่ถูกสุขอนามัยเลย


         ด้านแม่ค้าเข้ามาคอมเมนต์ว่า ทำความสะอาดถังสีแล้ว กินได้ ทำแบบนี้มา 20 ปี แถมกระบวนการผลิตก็ผ่านความร้อน สกปรกตรงไหน แต่ถึงอย่างไร ชาวเน็ตที่เห็นก็อยากให้ใช้ภาชนะที่ใส่อาหารโดยเฉพาะอยู่ดี

ขนมเบื้อง

ขนมเบื้อง

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เบื้องหลังความอร่อยขนมเบื้องร้านหนึ่ง พอดูหลังร้านแทบถอย ทำมา 20 ปี คนไม่กล้ากินต่อ โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:34:21 11,743 อ่าน
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