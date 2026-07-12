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จอดรถขวางลืมปลดเบรกมือ เจอคู่กรณีเขียนคำด่าแบบเน้น ๆ เห็นชัดมาก

          จอดรถขวางลืมปลดเบรกมือ เจอคู่กรณีเขียนคำด่าแบบเน้น ๆ เห็นชัดมาก อยากรู้เลยจะแก้ปัญหายังไงต่อ

จอดรถขวางลืมปลดเบรกมือ

          เวลาไปจอดรถขวางซอง สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักสุด ๆ เลยคือ ห้ามใส่เบรกมือ เพราะถ้าเผลอใส่ คนข้างในออกไม่ได้ เป็นเรื่องแน่

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การขับรถในห้าง แต่เจอรถคนอื่นจอดขวางซอง ไม่ปลดเบรกมือ แล้วมีคนมาเขียนที่ข้างรถเป็นคำด่าพอดี เห็นแล้วน่ากลัวมาก

จอดรถขวางลืมปลดเบรกมือ

จอดรถขวางลืมปลดเบรกมือ


          ทั้งนี้ เธอยืนยันว่า รถคันนั้นไม่ใช่รถเธอ และเธอไม่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้ เพียงแค่เห็นแล้วเล่าสู่กันฟังเท่านั้น สิ่งที่เธออยากรู้คือ เจ้าของรถจัดการกับปัญหานี้ยังไง

จอดรถขวางลืมปลดเบรกมือ

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จอดรถขวางลืมปลดเบรกมือ เจอคู่กรณีเขียนคำด่าแบบเน้น ๆ เห็นชัดมาก โพสต์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:43:34 1,424 อ่าน
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