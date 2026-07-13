ไทม์ไลน์เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว หนีกันอลหม่าน เบื้องต้นเสียชีวิต 27 ราย

ไทม์ไลน์เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เบื้องต้นเสียชีวิต 27 ราย เป็นอีกหนึ่งโศกนาฎกรรมคนหนีกันอลหม่าน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ในร้านอาหารใกล้กับซอยลาดพร้าว 1 จนมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นหลายราย สถานการณ์อลหม่านมาก กระปุกดอทคอม จะสรุปไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นให้ตั้งแต่เมื่อคืน ดังนี้
- เวลา 23.57 น. ตำรวจได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้
- เวลา 00.02 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กู้ภัย ถึงสถานที่เกิดเหตุ และเริ่มเตรียมการฉีดน้ำดับไฟ โดยข้างในมีผู้ติดค้างจำนวนมาก
- เวลา 00.25 น. เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า ผู้เสียชีวิตมีจำนวน 25 ราย
- เวลา 00.32 น. เพลิงสงบ และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 27 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 18 ราย
- เวลา 01.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าว สถานที่เกิดเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ในร้านอาหารใกล้กับซอยลาดพร้าว 1 จนมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นหลายราย สถานการณ์อลหม่านมาก กระปุกดอทคอม จะสรุปไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นให้ตั้งแต่เมื่อคืน ดังนี้
- เวลา 23.57 น. ตำรวจได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้
- เวลา 00.02 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กู้ภัย ถึงสถานที่เกิดเหตุ และเริ่มเตรียมการฉีดน้ำดับไฟ โดยข้างในมีผู้ติดค้างจำนวนมาก
- เวลา 00.25 น. เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า ผู้เสียชีวิตมีจำนวน 25 ราย
- เวลา 00.32 น. เพลิงสงบ และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 27 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 18 ราย
- เวลา 01.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าว สถานที่เกิดเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand