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ไทม์ไลน์เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว หนีกันอลหม่าน เบื้องต้นเสียชีวิต 27 ราย

          ไทม์ไลน์เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เบื้องต้นเสียชีวิต 27 ราย เป็นอีกหนึ่งโศกนาฎกรรมคนหนีกันอลหม่าน



ไฟไหม้ลาดพร้าว

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ในร้านอาหารใกล้กับซอยลาดพร้าว 1 จนมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นหลายราย สถานการณ์อลหม่านมาก กระปุกดอทคอม จะสรุปไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นให้ตั้งแต่เมื่อคืน ดังนี้

          - เวลา 23.57 น. ตำรวจได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้

          - เวลา 00.02 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กู้ภัย ถึงสถานที่เกิดเหตุ และเริ่มเตรียมการฉีดน้ำดับไฟ โดยข้างในมีผู้ติดค้างจำนวนมาก



          - เวลา 00.25 น. เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า ผู้เสียชีวิตมีจำนวน 25 ราย

          - เวลา 00.32 น. เพลิงสงบ และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 27 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 18 ราย

          - เวลา 01.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าว สถานที่เกิดเหตุ

ไฟไหม้ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand





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ไทม์ไลน์เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว หนีกันอลหม่าน เบื้องต้นเสียชีวิต 27 ราย โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 07:35:11 8,435 อ่าน
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