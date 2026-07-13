ผังร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว มีประตูทางออกกี่ทาง คนเคยไปมาเล่า ของจริงเป็นยังไง ?

ผังร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว มีประตูทางออกกี่ทางกันแน่ หลังเกิดเหตุสลด คนเคยไปเข้ามาคอมเมนต์ พร้อมตั้งข้อสงสัย
หนึ่งในจุดที่หลายคนสงสัยที่สุด กรณีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว จนเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 27 ราย ผังร้านเป็นอย่างไร ทำไมคนหนีออกมาได้อย่างยากลำบาก ประตูทางออกมีกี่ประตูกันแน่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ระบุว่า ในร้านมีประตูทั้งหมด 4 ประตู อยู่ 4 มุมของอาคาร แบ่งเป็นประตูต่าง ๆ ดังนี้
- ประตูเข้าออก อยู่ข้างเวทีด้านขวา (มองจากฝั่งคนดู) ซึ่งเกิดไฟไหม้พวยพุ่งออกมาถึงด้านนอก
- ประตูเข้าออก อยู่ข้างเวทีด้านซ้าย (มองจากฝั่งคนดู)
- ประตูหนีไฟ อยู่หลังครัว ตรงข้ามกับเวที
- ประตูหนีไฟ อยู่ตรงข้ามเวที และครัว ใกล้กับห้องน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ด้านชาวเน็ตที่เคยไปร้านดังกล่าว เข้ามาคอมเมนต์ว่า ประตูที่ใช้ได้มีเพียงประตููเดียว คือ ประตูขวามือบน ส่วนประตูซ้ายเอาไว้ฉุกเฉิน เรื่องทางหนีไฟ ไม่แน่ใจว่าใช้ได้จริงไหม แต่ชาวเน็ตก็สงสัยว่า ถ้าใช้ได้จริง คนคงไม่ออกันที่ห้องน้ำเยอะขนาดนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand