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ผังร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว มีประตูทางออกกี่ทาง คนเคยไปมาเล่า ของจริงเป็นยังไง ?

          ผังร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว มีประตูทางออกกี่ทางกันแน่ หลังเกิดเหตุสลด คนเคยไปเข้ามาคอมเมนต์ พร้อมตั้งข้อสงสัย

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

          หนึ่งในจุดที่หลายคนสงสัยที่สุด กรณีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว จนเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 27 ราย ผังร้านเป็นอย่างไร ทำไมคนหนีออกมาได้อย่างยากลำบาก ประตูทางออกมีกี่ประตูกันแน่

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ระบุว่า ในร้านมีประตูทั้งหมด 4 ประตู อยู่ 4 มุมของอาคาร แบ่งเป็นประตูต่าง ๆ ดังนี้

          - ประตูเข้าออก อยู่ข้างเวทีด้านขวา (มองจากฝั่งคนดู) ซึ่งเกิดไฟไหม้พวยพุ่งออกมาถึงด้านนอก

          - ประตูเข้าออก อยู่ข้างเวทีด้านซ้าย (มองจากฝั่งคนดู)

          - ประตูหนีไฟ อยู่หลังครัว ตรงข้ามกับเวที

          - ประตูหนีไฟ อยู่ตรงข้ามเวที และครัว ใกล้กับห้องน้ำ

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          ด้านชาวเน็ตที่เคยไปร้านดังกล่าว เข้ามาคอมเมนต์ว่า ประตูที่ใช้ได้มีเพียงประตููเดียว คือ ประตูขวามือบน ส่วนประตูซ้ายเอาไว้ฉุกเฉิน เรื่องทางหนีไฟ ไม่แน่ใจว่าใช้ได้จริงไหม แต่ชาวเน็ตก็สงสัยว่า ถ้าใช้ได้จริง คนคงไม่ออกันที่ห้องน้ำเยอะขนาดนั้น

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand


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