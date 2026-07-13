ย้อนคำตอบเจ้าของร้าน เมื่อลูกค้าบ่น ทางออกมีทางเดียว ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว

ย้อนคำตอบเจ้าของร้านไฟไหม้ลาดพร้าว เมื่อลูกค้าบ่นว่า ทางออกมีทางเดียว สุดท้ายเกิดเหตุสลดจริง ถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สร้างความสะเทือนใจแก่สังคม เพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรก แต่เรื่องทำนองนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ชาวเน็ตหลายคน มีการย้อนโพสต์รีวิวของลูกค้าว่า "มีเข้าออกทางเดียว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น น่ากลัวมาก" ซึ่งเจ้าของก็ตอบกลับมาว่า
"ทางเข้าออกมี 4 ทาง แต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมงานการ์ดและน้อง ๆ ในร้านสามารถแก้ไขปัญหาในร้านได้ครับ"
ด้านชาวเน็ตที่มาอ่านคำตอบหลังจากเกิดเหตุ ต่างวิจารณ์เป็นวงกว้าง ถ้าหากเปิดได้จริงคงไม่เกิดเหตุสลด ได้แต่ถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไทย - Thaipolice