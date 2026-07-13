HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ย้อนคำตอบเจ้าของร้าน เมื่อลูกค้าบ่น ทางออกมีทางเดียว ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว

          ย้อนคำตอบเจ้าของร้านไฟไหม้ลาดพร้าว เมื่อลูกค้าบ่นว่า ทางออกมีทางเดียว สุดท้ายเกิดเหตุสลดจริง ถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว


          เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สร้างความสะเทือนใจแก่สังคม เพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรก แต่เรื่องทำนองนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ชาวเน็ตหลายคน มีการย้อนโพสต์รีวิวของลูกค้าว่า "มีเข้าออกทางเดียว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น น่ากลัวมาก" ซึ่งเจ้าของก็ตอบกลับมาว่า

          "ทางเข้าออกมี 4 ทาง แต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมงานการ์ดและน้อง ๆ ในร้านสามารถแก้ไขปัญหาในร้านได้ครับ"

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

          ด้านชาวเน็ตที่มาอ่านคำตอบหลังจากเกิดเหตุ ต่างวิจารณ์เป็นวงกว้าง ถ้าหากเปิดได้จริงคงไม่เกิดเหตุสลด ได้แต่ถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไทย - Thaipolice


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ย้อนคำตอบเจ้าของร้าน เมื่อลูกค้าบ่น ทางออกมีทางเดียว ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:19:59 1,044 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 พิงกี้ เลิก ตุ้ย ธีรภัทร์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย