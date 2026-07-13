นาทีนักเที่ยวแตกตื่น หนีตายหลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว พบไฟลามเร็วจากฝ้าเพดาน

นาทีชีวิต นักเที่ยวหนีตายวุ่น หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ดับ 27 ราย พบวิ่งได้แป๊บเดียวมีไฟพุ่งออกจากประตู
ล่าสุด (13 กรกฎาคม 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยคลิปนาทีชีวิตขณะกลุ่มนักเที่ยวต่างวิ่งหนีตายออกจากร้าน ในสภาพสุดแตกตื่น ซึ่งขณะที่ถ่ายคลิปนั้นจะเห็นว่าภายในร้านไฟยังไม่ลุกแรงมาก คนถ่ายคลิปยังสามารถวิ่งหนีออกมาจากทางประตูด้านหน้าร้านได้ทัน แม้ระหว่างนั้นจะมีควันไฟหนาจนเริ่มสำลัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
นอกจากนี้ยังมีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคาร ซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปข้อเท็จจริง
กรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการของร้าน รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะจำนวนและสภาพของทางหนีไฟ ความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉิน และการมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพ เบื้องต้นพบว่าร้านมีทางหนีไฟ 2 จุด โดยหนึ่งในนั้นเป็นทางผ่านโซนครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชื่อ'กัน นะจ็ะ
จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 27 ราย โดยสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะเดียวกันทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามหนีไปยังห้องน้ำด้านหลังอาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยยาก โดยทราบว่ามีทางออกฉุกเฉินด้านหลัง 2 จุด
ล่าสุด (13 กรกฎาคม 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยคลิปนาทีชีวิตขณะกลุ่มนักเที่ยวต่างวิ่งหนีตายออกจากร้าน ในสภาพสุดแตกตื่น ซึ่งขณะที่ถ่ายคลิปนั้นจะเห็นว่าภายในร้านไฟยังไม่ลุกแรงมาก คนถ่ายคลิปยังสามารถวิ่งหนีออกมาจากทางประตูด้านหน้าร้านได้ทัน แม้ระหว่างนั้นจะมีควันไฟหนาจนเริ่มสำลัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
นอกจากนี้ยังพบว่าวิ่งออกมาได้สักพักก็มีเปลวไฟลุกไหม้รุนแรงพุ่งออกจากประตูอีกฝั่ง ด้านหลังร้านเต็มไปด้วยแสงเพลิงแดงฉาน เป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวหนัก สถานการณ์เต็มไปด้วยความโกลาหล บางคนวิ่งหนีออกจากประตูที่มีไฟพุ่ง จนเปลวไฟลุกติดตามศีรษะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ทั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ระบุว่า จากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุ พบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดาน ขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังไม่ได้รับความเสียหายมากนัก จึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ยังมีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคาร ซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปข้อเท็จจริง
กรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการของร้าน รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะจำนวนและสภาพของทางหนีไฟ ความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉิน และการมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพ เบื้องต้นพบว่าร้านมีทางหนีไฟ 2 จุด โดยหนึ่งในนั้นเป็นทางผ่านโซนครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชื่อ'กัน นะจ็ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, กรุงเทพมหานคร