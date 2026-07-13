HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ผู้ดูแลร้าน เล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ลาดพร้าว แค่ 5 วินาทีก็ทำให้คน 200 คนอลหม่าน

          ผู้ดูแลร้าน เล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ลาดพร้าว เหตุเกิดต่อหน้าต่อตา ทุกอย่างมาไวมาก ทำให้ลูกค้ากว่า 200 ชีวิตหนีตายอลหม่าน

ไฟไหม้ลาดพร้าว

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า ผู้ดูแลร้านไฟไหม้ลาดพร้าว เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นความผิดปกติที่ป้ายเหนือเวที โดยช่วงแรกไฟจากป้ายดับลง มีกลุ่มควันลอยขึ้นเล็กน้อย แต่หลังจากนั้น 5 วินาที เปลวเพลิงก็ลุกโชนอย่างรวดเร็ว คนในร้านไม่มีเวลาตั้งตัว ตอนนั้นมีคนในร้านประมาณ 200 คน พอเจอเปลวเพลิงพุ่งก็แตกตื่น วิ่งหนีกันอย่างโกลาหล ส่วนใหญ่เลือกหนีไปทางด้านหน้าของอาคาร

ไฟไหม้ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          ส่วนตนนั้นก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเช่นกัน ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด พอออกจากอาคารก็กลับเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าด้านใน โดยเฉพาะคนที่ถูกไฟลวกจนเสื้อผ้าไหม้

ไฟไหม้ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          ระบบความปลอดภัยในร้าน ไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคาร แต่มีการติดตั้งป้ายไฟทางหนีไฟ และมีทางออกรวม 4 จุด อุปกรณ์ดับเพลิงภายในร้านคือ ถังดับเพลิง


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้ดูแลร้าน เล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ลาดพร้าว แค่ 5 วินาทีก็ทำให้คน 200 คนอลหม่าน โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:49:47
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 พิงกี้ เลิก ตุ้ย ธีรภัทร์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย