ผู้ดูแลร้าน เล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ลาดพร้าว แค่ 5 วินาทีก็ทำให้คน 200 คนอลหม่าน

ผู้ดูแลร้าน เล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ลาดพร้าว เหตุเกิดต่อหน้าต่อตา ทุกอย่างมาไวมาก ทำให้ลูกค้ากว่า 200 ชีวิตหนีตายอลหม่าน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า ผู้ดูแลร้านไฟไหม้ลาดพร้าว เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นความผิดปกติที่ป้ายเหนือเวที โดยช่วงแรกไฟจากป้ายดับลง มีกลุ่มควันลอยขึ้นเล็กน้อย แต่หลังจากนั้น 5 วินาที เปลวเพลิงก็ลุกโชนอย่างรวดเร็ว คนในร้านไม่มีเวลาตั้งตัว ตอนนั้นมีคนในร้านประมาณ 200 คน พอเจอเปลวเพลิงพุ่งก็แตกตื่น วิ่งหนีกันอย่างโกลาหล ส่วนใหญ่เลือกหนีไปทางด้านหน้าของอาคาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ส่วนตนนั้นก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเช่นกัน ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด พอออกจากอาคารก็กลับเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าด้านใน โดยเฉพาะคนที่ถูกไฟลวกจนเสื้อผ้าไหม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ระบบความปลอดภัยในร้าน ไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคาร แต่มีการติดตั้งป้ายไฟทางหนีไฟ และมีทางออกรวม 4 จุด อุปกรณ์ดับเพลิงภายในร้านคือ ถังดับเพลิง
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส