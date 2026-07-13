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เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พบเคยมีชื่อเป็นเจ้าของร้าน ที่ไฟไหม้ปี 62

           จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 27 ราย สามารถยืนยันตัวตนได้แล้ว 10 รายชื่อ ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนมากนั้น 

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

           ล่าสุด (13 กรกฎาคม 2569) ฐานเศรษฐกิจ เปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนบุคคลของ บริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด (BREWERY NA LATPHRAO CO., LTD.) เลขทะเบียน 0355567000631 ผู้ประกอบกิจการร้านที่เกิดเหตุ พบว่าจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ดำเนินกิจการมาราว 1 ปี 8 เดือน โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100%

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตจตุจักร

           สำหรับทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,000,000 บาท หมวดธุรกิจ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สุรา เบียร์ การแสดงดนตรีสด การแสดงโชว์ ทุกชนิดทุกประเภท

           ในส่วนของผู้ถือหุ้น จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ระบุว่ามีผู้ถือหุ้น 2 ราย คือ นายสุวิชา ไศลบาท ถือหุ้น 95% และ นางบังอร ไศลบาท ถือหุ้น 5% ทั้งคู่เป็นคณะกรรมการบริษัท โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายสุวิชา ไศลบาท 

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

           อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบว่าเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร เคยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารชื่อ "ซาเล้ง" ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยจากเอกสารปรากฏชื่อ นายสุวิชา ไศลบาท เป็นเจ้าของร้าน ซึ่งยังไม่ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือเป็นบุคคลที่ชื่อ-นามสกุลเหมือนกัน 

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตจตุจักร

           ขณะที่สาเหตุไฟไหม้ร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบว่างมีการวางข้าวของกีดขวางทางออกฉุกเฉินด้วยหรือไม่ 

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว


ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ 


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