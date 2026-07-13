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สรุปผลงานวอลเลย์บอลไทย ชนะ 3 นัด แต่ได้กำไรเพียบ อันดับโลกพุ่ง เพราะอะไร

          สรุปผลงานสาวไทย วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2026 ชนะ 3 นัด แต่จบด้วยกำไรเน้น ๆ โดยมีตัวแปรสำคัญคือ บราซิล พร้อมลุยคัดโอลิมปิกต่อ

วอลเลย์บอลไทย

          วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 ของไทยก็จบลงไปเรียบร้อยแล้ว สามารถเอาตัวรอดจากการตกชั้นได้อย่างหวุดหวิด ซึ่งกระปุกดอทคอม จะมาสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจบรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ไล่เป็นข้อ ๆ ดังนี้

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballword

          1. ผลงานของวอลเลย์บอลไทย รั้งอันดับ 14 ด้วยการชนะ 3 แพ้ 9 มี 12 คะแนน ถือว่าพัฒนาจากปีที่แล้วที่เอาชนะได้แค่ 1 นัดเท่านั้น

          2. คะแนนอันดับโลก ก่อนแข่งอยู่อันดับ 19 ของโลก มี 171.66 คะแนน แต่หลังจากจบการแข่งขันครบทุกนัด ไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 17 ของโลก 189.26 คะแนน

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballword

          3. ตัวแปรสำคัญที่ทำให้อันดับโลกขึ้น แม้จะชนะแค่ 3 นัด มาจากการเอาชนะบราซิล อันดับ 2 แต้มนี้เป็นแต้มใหญ่ที่ทำให้ไทยได้แต้ม 19.39 จบทัวร์นาเมนต์ด้วยกำไร

          4. การแข่งขันรายการถัดไปคือ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ซึ่งแชมป์รายการนี้ จะมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพัน 1 ใบ

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สรุปผลงานวอลเลย์บอลไทย ชนะ 3 นัด แต่ได้กำไรเพียบ อันดับโลกพุ่ง เพราะอะไร โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:57:36 1,340 อ่าน
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