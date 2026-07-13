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รู้แล้ว เจ้าของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว อยู่ที่ไหน หลังเกิดเหตุไฟไหม้ผ่านเกินครึ่งวัน

          รู้แล้ว เจ้าของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว อยู่ที่ไหน หลังเกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว แต่คนก็ยังไม่เห็นตัว ทั้งที่ผ่านมาครึ่งวัน

ไฟไหม้ลาดพร้าว

          หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว จนมีผู้เสียชีวิต 27 ราย ทำให้ประชาชนต่างเศร้าใจกับความสูญเสีย และโมโหทางร้านที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยที่เหตุการณ์ผ่านมาครึ่งวัน เรายังไม่เห็นเจ้าของร้าน

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ในตอนหนึ่งของรายการโหนกระแส มีการพูดถึงเจ้าของร้านว่า ตอนนี้อาการสาหัส เป็นเคสแดงอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากถูกไฟคลอก

          ขณะที่กะทิยา อินฟลูเอนเซอร์ดัง ระบุว่า ในตอนแรกเจ้าของร้านออกมาแล้ว แต่กลับเข้าไปช่วยคน ทำให้บาดเจ็บสาหัส ยืนยัน ยังไมเสียชีวิต


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รู้แล้ว เจ้าของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว อยู่ที่ไหน หลังเกิดเหตุไฟไหม้ผ่านเกินครึ่งวัน โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:25:47 3,610 อ่าน
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