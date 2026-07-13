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อีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จ เนเน่ รอยัล บนเวที AGT แฟนคลับผู้มอบกีตาร์ในตำนาน

          เผยอีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จ เนเน่ รอยัล บนเวที America’s Got Talent แฟนคลับจากเดนมาร์ก ผู้มอบกีตาร์ในตำนาน เป็นของขวัญแก่ร็อคสตาร์สาว

เนเน่ รอยัล


          นาทีนี้คงยากที่ใครจะไม่ได้ยินชื่อของ เนเน่ รอยัล (Nene Royal) หรือ น้องแพรว รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปี จากภูเก็ต ที่ขึ้นไปเฉิดฉายบนรายการระดับโลก America’s Got Talent (AGT) โดยได้รับ 4 Yes จากทั้ง 4 กรรมการ แถมยังได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลาม 

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณรงค์ อำลอย 

          นอกเหนือจากความสามารถของ เนเน่ รอยัล จะเป็นที่ประจักษ์ อีกสิ่งที่สะดุดตาและเป็นที่ฮือฮาไม่แพ้กันก็คือกีตาร์ที่เธอนำมาใช้ในการแสดง ซึ่งไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าธรรมดา แต่เป็นกีตาร์วินเทจของ Ibanez Musician Series ตำนานจากยุค 70s ที่แฟนคลับจากเดนมาร์กให้เป็นของขวัญ 

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal

          โดยผู้ที่มอบกีตาร์ดังกล่าวแก่ เนเน่ จนนับได้ว่าเป็นอีกบุคคลสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของเธอนั้น ก็คือหญิงที่ชื่อ Strit Bram ซึ่งทาง เนเน่ ก็ได้โพสต์ภาพขอบคุณบนเฟซบุ๊กเมื่อปี 2567 และมักจะนำกีตาร์นี้มาใช้ทำการแสดงอยู่เป็นประจำ ขณะที่แฟนคลับผู้นี้ก็ยังตามมารับชมการแสดงของเนเน่อีกหลายครั้ง รวมถึงตอนที่ เนเน่ ไปทำการแสดงถึงเดนมาร์กด้วย 

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal

          ทั้งนี้ พบว่า Strit Bram ยังคงติดตามผลงานของ เนเน่ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงร่วมแชร์โมเมนต์สำคัญจากเวที America’s Got Talent โดยมีชาวไทยตามไปขอบคุณเธอสำหรับการสนับสนุนสาวน้อยผู้มากพรสวรรค์คนนี้

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal

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อีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จ เนเน่ รอยัล บนเวที AGT แฟนคลับผู้มอบกีตาร์ในตำนาน โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:07:54
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