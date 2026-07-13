อาลัย 2 ตำรวจเสียชีวิต จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ไร้ปาฏิหาริย์หลังครอบครัวตามหา

อาลัย พบ 2 ตำรวจสันติบาล เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว หลังญาติกับเพื่อน ๆ ประกาศตามหา ก่อนยืนยันข่าวเศร้า
หลังจากวานนี้ (12 กรกฎาคม 2569) เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลานานกว่า 35 นาที ในการควบคุมเพลิง ทว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นหนักหนาสาหัสมาก โดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 27 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
ต่อมามีรายงานว่าเพื่อน ๆ และครอบครัวของ ส.ต.ต.หญิง เปมิกา อ่อนศรี ได้ออกมาประกาศตามหาหลังทราบว่าเจ้าตัวอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งทั้งเพื่อนและญาติต่างพยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้ และพบว่าไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ (13 กรกฎาคม) ทำให้เกิดความวิตกกังวล
ล่าสุดมีรายงานยืนยันออกมาว่า พบผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจสันติบาลจำนวน 2 นาย คือ ส.ต.ต.หญิง เปมิกา อ่อนศรี สังกัดกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก.4 บก.ส.3) และ ส.ต.ต. สิทธิโชค บุญทารักษ์ สังกัดหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขุนเล ศฝร.ภ.8
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro เดลินิวส์
หลังจากวานนี้ (12 กรกฎาคม 2569) เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลานานกว่า 35 นาที ในการควบคุมเพลิง ทว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นหนักหนาสาหัสมาก โดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 27 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
ต่อมามีรายงานว่าเพื่อน ๆ และครอบครัวของ ส.ต.ต.หญิง เปมิกา อ่อนศรี ได้ออกมาประกาศตามหาหลังทราบว่าเจ้าตัวอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งทั้งเพื่อนและญาติต่างพยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้ และพบว่าไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ (13 กรกฎาคม) ทำให้เกิดความวิตกกังวล
ล่าสุดมีรายงานยืนยันออกมาว่า พบผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจสันติบาลจำนวน 2 นาย คือ ส.ต.ต.หญิง เปมิกา อ่อนศรี สังกัดกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก.4 บก.ส.3) และ ส.ต.ต. สิทธิโชค บุญทารักษ์ สังกัดหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขุนเล ศฝร.ภ.8
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro เดลินิวส์