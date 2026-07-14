สวนผักโอ้กะจู๋ ประกาศปิดสาขา 31 ก.ค. 69 ขอบคุณกับทุกความทรงจำที่ผ่านมา

สวนผักโอ้กะจู๋ ประกาศปิดสาขา วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 พร้อมขอบคุณทุกความทรงจำดี ๆ ที่ผ่านมา ลูกค้าต่างเสียดาย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก สวนผักโอ้กะจู๋ OHKAJHU.Official แจ้งปิดสาขาลาดพร้าว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณลูกค้าทุกคนกับความทรงจำดี ๆ ที่ผ่านมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนผักโอ้กะจู๋ OHKAJHU.Official
ด้านลูกค้าต่างเสียดายที่ร้านต้องปิด เพราะมีความทรงจำที่ดีกับสาขานี้มาก แต่บางคนก็ชี้เป้าปัญหาที่เจอ และอยากให้ร้านปรับปรุงต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนผักโอ้กะจู๋ OHKAJHU.Official
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนผักโอ้กะจู๋ OHKAJHU.Official