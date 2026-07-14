ดราม่าเดือด มข. นักศึกษาเปิดใจ ถูกคนในคณะรุมบูลลี่จนซึมเศร้า ล่าสุดอีกฝ่ายเคลื่อนไหวแล้ว

สรุปดราม่า นักศึกษาสาว มข. เปิดใจถูกคนในคณะรุมบูลลี่จนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ขณะที่คู่กรณีออกมาชี้แจงยอมรับบางส่วน ล่าสุดคณะประกาศเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้เสียหายระบุว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เธอตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ยากลำบากในมหาวิทยาลัยผ่าน TikTok จากนั้นตลอดช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา เธอเลือกที่จะเงียบและหายไปจากโซเชียลเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของตัวเอง แต่ตัดสินใจออกมาพูด เพราะมองว่าปัญหาลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นกับคนอื่นได้อีก หากไม่มีใครลุกขึ้นมาสะท้อนเรื่องราว
หลังจากโพสต์ไป เธอถูกกดดันจากคนจำนวนมากในสาขา ตั้งแต่การนินทา ด่าต่อหน้า เมินเฉย ถูกนำเรื่องที่พ่อประสบอุบัติเหตุมาแขวะ รวมถึงถูกกีดกันในกิจกรรมต่าง ๆ แม้แต่เรื่องอาหารก็ไม่ได้รับ ทั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ การกลั่นแกล้งลุกลามไปถึงการเดินชน การโพสต์แขวะ การใช้ถ้อยคำรุนแรงในแชตกลุ่ม และท้ายที่สุดถูกลบออกจากกลุ่มของสาขา ซึ่งมีทั้งข้อมูล เอกสาร และการสื่อสารด้านการเรียน โดยระบุว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงเพื่อนร่วมรุ่น แต่ยังมีหัวหน้าสาขาในรุ่นและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
หลังเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจและส่งกำลังใจให้ผู้เสียหาย พร้อมชื่นชมที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราว ขณะเดียวกันมีการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกลุ่มคนที่บูลลี่ โดยมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา หลายคนเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และดำเนินการลงโทษผู้ที่กระทำผิดตามระเบียบ หากพบว่ามีการกลั่นแกล้งจริง
หนึ่งในฝั่งคู่กรณีได้ออกมาโพสต์ชี้แจง โดยขอใช้ภาพจากโพสต์ของผู้เสียหายเพื่ออธิบายในมุมของตนเอง และระบุว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อตอบทุกประเด็น
คู่กรณียอมรับว่ามีการใช้คำพูดรุนแรง การแซะ การใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการนำผู้เสียหายออกจากแชตกลุ่ม พร้อมยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการบูลลี่ และกล่าวขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Faculty of Engineering, Khon Kaen University
ต่อมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ระบุว่า ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ติดต่อดูแลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย
คณะระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย หากผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายการกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูล การคาดเดา หรือการแสดงความคิดเห็นที่อาจกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงยืนยันว่าจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปทบทวนมาตรการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ผู้เสียหายโพสต์ล่าสุด วอนสังคมอย่าใช้ศาลเตี้ย ยืนยันจะดำเนินคดีกับคนที่ทำผิด
ภายหลังจากคณะออกแถลงการณ์ ผู้เสียหายได้โพสต์ข้อความอีกครั้ง ย้ำว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องราวเป็นการตัดสินใจของตนเอง และมีเป้าหมายเพียงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
เจ้าตัวยังขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นคำพูด การแสดงความคิดเห็น หรือการโจมตีบุคคล พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้เกิดการรุมประณามผู้ใด และขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายย้ำว่าเธอไม่ได้ยอมความหรืออ่อนข้อ แต่เลือกให้เกียรติคณะในการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และยังคงยืนยันว่าจะดำเนินการเอาเรื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด หากเห็นว่าสมควรเรียกค่าเสียหายก็จะใช้สิทธิฟ้องร้องตามกฎหมาย แต่ไม่ต้องการให้เกิดการใช้ศาลเตี้ยกับฝ่ายใดทั้งสิ้น
กลายเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจให้กับสังคมการเรียนในมหาวิทยาลัย กรณีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 มีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัย ถึงเรื่องราวที่ถูกกลั่นแกล้งภายในสาขา จนส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพจิตใจ การเรียน และการใช้ชีวิต รวมถึงป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ก่อนที่คู่กรณีจะออกมาชี้แจง พร้อมยอมรับการกระทำบางส่วน ขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้เสียหายเล่าประสบการณ์ ถูกบูลลี่จนป่วยซึมเศร้า
ผู้เสียหายระบุว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เธอตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ยากลำบากในมหาวิทยาลัยผ่าน TikTok จากนั้นตลอดช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา เธอเลือกที่จะเงียบและหายไปจากโซเชียลเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของตัวเอง แต่ตัดสินใจออกมาพูด เพราะมองว่าปัญหาลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นกับคนอื่นได้อีก หากไม่มีใครลุกขึ้นมาสะท้อนเรื่องราว
หลังจากโพสต์ไป เธอถูกกดดันจากคนจำนวนมากในสาขา ตั้งแต่การนินทา ด่าต่อหน้า เมินเฉย ถูกนำเรื่องที่พ่อประสบอุบัติเหตุมาแขวะ รวมถึงถูกกีดกันในกิจกรรมต่าง ๆ แม้แต่เรื่องอาหารก็ไม่ได้รับ ทั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ การกลั่นแกล้งลุกลามไปถึงการเดินชน การโพสต์แขวะ การใช้ถ้อยคำรุนแรงในแชตกลุ่ม และท้ายที่สุดถูกลบออกจากกลุ่มของสาขา ซึ่งมีทั้งข้อมูล เอกสาร และการสื่อสารด้านการเรียน โดยระบุว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงเพื่อนร่วมรุ่น แต่ยังมีหัวหน้าสาขาในรุ่นและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เหตุการณ์ทั้งหมดส่งผลให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เกรดตก ต้องเรียนแก้ และใช้เวลาเรียนยาวเข้าสู่ปีที่ 5 พร้อมยืนยันว่าได้แจ้งอาจารย์และมีหลักฐานทั้งภาพ แชต และคลิปเสียงจำนวนมาก เพื่อประกอบการตรวจสอบ เธอขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ภายในสาขาแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจารย์ยื่นมือเข้ามาช่วยเพียงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเท่านั้น จึงหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการตรวจสอบ หรืออย่างน้อยก็มีอะไรบางอย่างที่พัฒนาและก้าวไปข้างหน้า
หลังเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจและส่งกำลังใจให้ผู้เสียหาย พร้อมชื่นชมที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราว ขณะเดียวกันมีการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกลุ่มคนที่บูลลี่ โดยมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา หลายคนเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และดำเนินการลงโทษผู้ที่กระทำผิดตามระเบียบ หากพบว่ามีการกลั่นแกล้งจริง
คู่กรณีโพสต์ขอโทษ ยอมรับการกระทำบางส่วน
หนึ่งในฝั่งคู่กรณีได้ออกมาโพสต์ชี้แจง โดยขอใช้ภาพจากโพสต์ของผู้เสียหายเพื่ออธิบายในมุมของตนเอง และระบุว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อตอบทุกประเด็น
คู่กรณียอมรับว่ามีการใช้คำพูดรุนแรง การแซะ การใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการนำผู้เสียหายออกจากแชตกลุ่ม พร้อมยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการบูลลี่ และกล่าวขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม คู่กรณียืนยันว่าในประเด็นอื่น ๆ จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองเพิ่มเติม พร้อมระบุว่าสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ออกมาตอบโต้ เพราะมองว่าการโต้ตอบผ่านสื่อออนไลน์อาจยิ่งสร้างผลกระทบ และไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Faculty of Engineering, Khon Kaen University
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ออกแถลงการณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่อมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ระบุว่า ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ติดต่อดูแลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย
คณะระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย หากผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายการกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูล การคาดเดา หรือการแสดงความคิดเห็นที่อาจกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงยืนยันว่าจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปทบทวนมาตรการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ผู้เสียหายโพสต์ล่าสุด วอนสังคมอย่าใช้ศาลเตี้ย ยืนยันจะดำเนินคดีกับคนที่ทำผิด
ภายหลังจากคณะออกแถลงการณ์ ผู้เสียหายได้โพสต์ข้อความอีกครั้ง ย้ำว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องราวเป็นการตัดสินใจของตนเอง และมีเป้าหมายเพียงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
เจ้าตัวยังขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นคำพูด การแสดงความคิดเห็น หรือการโจมตีบุคคล พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้เกิดการรุมประณามผู้ใด และขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายย้ำว่าเธอไม่ได้ยอมความหรืออ่อนข้อ แต่เลือกให้เกียรติคณะในการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และยังคงยืนยันว่าจะดำเนินการเอาเรื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด หากเห็นว่าสมควรเรียกค่าเสียหายก็จะใช้สิทธิฟ้องร้องตามกฎหมาย แต่ไม่ต้องการให้เกิดการใช้ศาลเตี้ยกับฝ่ายใดทั้งสิ้น