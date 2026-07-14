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ชมคลิป เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเข้าครัว ปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง รับช่วงท้ายฤดูกาล

           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยคลิปขณะทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

           วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยภาพและคลิปช่วงเวลาขณะทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เองอย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้ติดตาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub

           จากคลิปที่ทรงเผยแพร่ ปรากฏให้เห็นว่าทรงสวมถุงพระหัตถ์ ก่อนทรงใช้มีดผ่าบริเวณก้านทุเรียน จากนั้นทรงหั่นตามแนวขวาง แล้วทรงแยกเปลือกออก ก่อนทรงนำเมล็ดทุเรียนออกจากผลได้อย่างคล่องแคล่ว แสดงให้เห็นถึงพระอิริยาบถที่ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างเป็นธรรมชาติ

           พร้อมกันนี้ ยังทรงมีข้อความประกอบว่า "วันนี้พามาเข้าครัวปราบเซียนกับฤดูสุดท้ายของราชาแห่งผลไม้ไทย ทุเรียน หรือ durian ของโปรดใครหลาย ๆ คนกันค่ะ"

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub




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