ชมคลิป เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเข้าครัว ปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง รับช่วงท้ายฤดูกาล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยคลิปขณะทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยภาพและคลิปช่วงเวลาขณะทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เองอย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้ติดตาม
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub
จากคลิปที่ทรงเผยแพร่ ปรากฏให้เห็นว่าทรงสวมถุงพระหัตถ์ ก่อนทรงใช้มีดผ่าบริเวณก้านทุเรียน จากนั้นทรงหั่นตามแนวขวาง แล้วทรงแยกเปลือกออก ก่อนทรงนำเมล็ดทุเรียนออกจากผลได้อย่างคล่องแคล่ว แสดงให้เห็นถึงพระอิริยาบถที่ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างเป็นธรรมชาติ
พร้อมกันนี้ ยังทรงมีข้อความประกอบว่า "วันนี้พามาเข้าครัวปราบเซียนกับฤดูสุดท้ายของราชาแห่งผลไม้ไทย ทุเรียน หรือ durian ของโปรดใครหลาย ๆ คนกันค่ะ"
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub
ภาพจาก Instagram siri_918fanclub