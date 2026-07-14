ป้ายเตือนห้ามกลับรถสุดโหด เห็นแล้วมีผงะ ใครฝ่าฝืนมีค่าปรับ ดูเสาแล้วรู้ ทำไมต้องติด

ป้ายเตือนห้ามกลับรถสุดโหด เห็นแล้วมีผงะ ใครฝ่าฝืนมีค่าปรับอีก พอเห็นเสาปึ๊บ รู้ที่มาทันที ทำไมต้องติดป้าย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก เฮียขับรถ มีการโพสต์ภาพหน้าบ้านหลังหนึ่ง เขียนป้ายชัดเจนป้องกันปัญหาโลกแตก คนจอดรถ กลับรถหน้าบ้านว่า "พ่อ-ตาย! แม่-ตาย ไม่สั่งไม่สอน กลับรถหน้าบ้านคนอื่นโดยไม่ขออนุญาต เห็นหมายศาลไหม บุกรุกที่คนอื่น
คนที่กลับรถได้ ต้องเป็นคนที่มาติดต่อหรือส่งของที่นี่เท่านั้น พร้อมคิดค่าปรับ 500-1,000 บาท
เจอป้ายแบบนี้เข้าไป คนอ่านยังไงก็สะดุ้ง ไม่กล้ากลับรถแน่นอน แต่ชาวเน็ตก็ชี้เป้าว่า สาเหตุอยู่ที่เสาด้วยแน่ ๆ เพราะสภาพเสาเหมือนถูกชนยับเยินจนเจ้าของบ้านทนไม่ไหว ต้องติดป้ายแบบนี้ สุดจะทนแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฮียขับรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฮียขับรถ