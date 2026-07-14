หนุ่มฝรั่งเป็นไวรัล บอกไม่แฮปปี้ กาแฟไทยทำเสียคน มีความพูดไปเรื่อย คนแซวสนั่น

กาแฟไทยทำอะไรหนุ่มฝรั่ง เจ้าตัวถึงกับบอก ไม่แฮปปี้กับเมืองไทย ทำเสียคนเพราะเรื่องนี้ มีความพูดไปเรื่อย คนเมนต์กันสนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
เขาอยู่ที่ไทยมาเป็นปี แต่ตอนนี้กลับมาออสเตรเลีย 2-3 สัปดาห์ เพื่อมาเยี่ยมครอบครัว แต่พอกลับไปตามร้านกาแฟที่เคยไปประจำ รสชาติมันไม่เหมือนเดิมเลย เขาไม่ได้รู้สึกถึงความสุขจากการจิบกาแฟตอนเช้าหรือกาแฟยามบ่ายอีกต่อไป ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
"อย่าเข้าใจผิดนะ กาแฟที่นี่ก็โอเคแหละ แต่มันเทียบกับกาแฟประเทศไทยไม่ได้จริง ๆ ไม่ว่าพวกคุณจะทำอะไรอยู่ในประเทศไทยก็ทำต่อไปเถอะ มันสุดยอดมาก แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไป"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
(อ้อใช่...เรื่องฝิ่นผมแค่ล้อเล่นนะ) มีใครกลับไปบ้านหลังจากอยู่ไทยแล้วรู้สึกเหมือนกันบ้าง ?"
ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเฮฮา บอกที่ติดจริง ๆ อาจไม่ใช่กาแฟ แต่เป็นความหวานของน้ำตาล หรือไม่ก็ติดใจรสนัวของกาแฟสไตล์ไทย ที่มีทั้งน้ำตาลและนมข้น รวมถึงบางคนที่ชี้ว่าที่คิดถึงจริง ๆ คงไม่ใช่กาแฟ แต่คิดถึงประเทศไทยต่างหาก
เรื่องของกินนั้นต้องยกให้ประเทศไทย ด้วยสารพัดเมนูที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ทุก ๆ คนได้ลิ้มลอง ทั้งอาหารคาว หวาน หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่ม จนเป็นที่ติดใจของเหล่านักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ได้มีไวรัลจากหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งที่ออกมาบอกเลยว่า "เขาไม่แฮปปี้กับประเทศไทยเลยจริง ๆ" เพราะกาแฟเป็นเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chris Shilson ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โพสต์คลิประบายความในใจว่า เขามีปัญหาใหญ่กับประเทศไทย ประเทศไทยทำให้เขาเสียคนเรื่องกาแฟไปแล้ว
เขาอยู่ที่ไทยมาเป็นปี แต่ตอนนี้กลับมาออสเตรเลีย 2-3 สัปดาห์ เพื่อมาเยี่ยมครอบครัว แต่พอกลับไปตามร้านกาแฟที่เคยไปประจำ รสชาติมันไม่เหมือนเดิมเลย เขาไม่ได้รู้สึกถึงความสุขจากการจิบกาแฟตอนเช้าหรือกาแฟยามบ่ายอีกต่อไป ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
Chris Shilson ยังกล่าวต่ออีกว่า ไม่รู้เป็นเพราะทางเหนือของไทย เมื่อก่อนเคยมีการปลูกฝิ่นมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาปลูกกาแฟแทนหรือไม่ เลยอาจจะยังมีสารตกค้างที่ซึมเข้าเมล็ดกาแฟ จนทำให้เขาเสพติดได้ถึงขนาดนี้
"อย่าเข้าใจผิดนะ กาแฟที่นี่ก็โอเคแหละ แต่มันเทียบกับกาแฟประเทศไทยไม่ได้จริง ๆ ไม่ว่าพวกคุณจะทำอะไรอยู่ในประเทศไทยก็ทำต่อไปเถอะ มันสุดยอดมาก แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไป"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson
ทั้งนี้ เขายังโพสต์ข้อความไว้ด้วยว่า "ผมไม่แฮปปี้กับประเทศไทยเลย กาแฟทำให้ผมเสียคนไปแล้ว ผมกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่แค่ออสเตรเลีย 2 สัปดาห์ แต่กาแฟทุกแก้วที่ดื่มมันไม่เหมือนเดิม บางทีอาจจะเป็นเพราะเมล็ดกาแฟที่ปลูกบนเขา อาจจะเพราะบรรยากาศ หรืออาจจะแค่เพราะเป็นประเทศไทย
(อ้อใช่...เรื่องฝิ่นผมแค่ล้อเล่นนะ) มีใครกลับไปบ้านหลังจากอยู่ไทยแล้วรู้สึกเหมือนกันบ้าง ?"
ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเฮฮา บอกที่ติดจริง ๆ อาจไม่ใช่กาแฟ แต่เป็นความหวานของน้ำตาล หรือไม่ก็ติดใจรสนัวของกาแฟสไตล์ไทย ที่มีทั้งน้ำตาลและนมข้น รวมถึงบางคนที่ชี้ว่าที่คิดถึงจริง ๆ คงไม่ใช่กาแฟ แต่คิดถึงประเทศไทยต่างหาก