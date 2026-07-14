HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มฝรั่งเป็นไวรัล บอกไม่แฮปปี้ กาแฟไทยทำเสียคน มีความพูดไปเรื่อย คนแซวสนั่น

          กาแฟไทยทำอะไรหนุ่มฝรั่ง เจ้าตัวถึงกับบอก ไม่แฮปปี้กับเมืองไทย ทำเสียคนเพราะเรื่องนี้ มีความพูดไปเรื่อย คนเมนต์กันสนั่น

กาแฟไทย

          เรื่องของกินนั้นต้องยกให้ประเทศไทย ด้วยสารพัดเมนูที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ทุก ๆ คนได้ลิ้มลอง ทั้งอาหารคาว หวาน หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่ม จนเป็นที่ติดใจของเหล่านักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ได้มีไวรัลจากหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งที่ออกมาบอกเลยว่า "เขาไม่แฮปปี้กับประเทศไทยเลยจริง ๆ" เพราะกาแฟเป็นเหตุ 

กาแฟไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson

          โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chris Shilson ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โพสต์คลิประบายความในใจว่า เขามีปัญหาใหญ่กับประเทศไทย ประเทศไทยทำให้เขาเสียคนเรื่องกาแฟไปแล้ว 

          เขาอยู่ที่ไทยมาเป็นปี แต่ตอนนี้กลับมาออสเตรเลีย 2-3 สัปดาห์ เพื่อมาเยี่ยมครอบครัว แต่พอกลับไปตามร้านกาแฟที่เคยไปประจำ รสชาติมันไม่เหมือนเดิมเลย เขาไม่ได้รู้สึกถึงความสุขจากการจิบกาแฟตอนเช้าหรือกาแฟยามบ่ายอีกต่อไป ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร 

กาแฟไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson

กาแฟไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson

          Chris Shilson ยังกล่าวต่ออีกว่า ไม่รู้เป็นเพราะทางเหนือของไทย เมื่อก่อนเคยมีการปลูกฝิ่นมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาปลูกกาแฟแทนหรือไม่ เลยอาจจะยังมีสารตกค้างที่ซึมเข้าเมล็ดกาแฟ จนทำให้เขาเสพติดได้ถึงขนาดนี้

          "อย่าเข้าใจผิดนะ กาแฟที่นี่ก็โอเคแหละ แต่มันเทียบกับกาแฟประเทศไทยไม่ได้จริง ๆ ไม่ว่าพวกคุณจะทำอะไรอยู่ในประเทศไทยก็ทำต่อไปเถอะ มันสุดยอดมาก แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไป" 

  กาแฟไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson

กาแฟไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson

กาแฟไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chris Shilson

          ทั้งนี้ เขายังโพสต์ข้อความไว้ด้วยว่า "ผมไม่แฮปปี้กับประเทศไทยเลย กาแฟทำให้ผมเสียคนไปแล้ว ผมกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่แค่ออสเตรเลีย 2 สัปดาห์ แต่กาแฟทุกแก้วที่ดื่มมันไม่เหมือนเดิม บางทีอาจจะเป็นเพราะเมล็ดกาแฟที่ปลูกบนเขา อาจจะเพราะบรรยากาศ หรืออาจจะแค่เพราะเป็นประเทศไทย 

          (อ้อใช่...เรื่องฝิ่นผมแค่ล้อเล่นนะ) มีใครกลับไปบ้านหลังจากอยู่ไทยแล้วรู้สึกเหมือนกันบ้าง ?"

          ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเฮฮา บอกที่ติดจริง ๆ อาจไม่ใช่กาแฟ แต่เป็นความหวานของน้ำตาล หรือไม่ก็ติดใจรสนัวของกาแฟสไตล์ไทย ที่มีทั้งน้ำตาลและนมข้น รวมถึงบางคนที่ชี้ว่าที่คิดถึงจริง ๆ คงไม่ใช่กาแฟ แต่คิดถึงประเทศไทยต่างหาก

กาแฟไทย

กาแฟไทย

กาแฟไทย






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มฝรั่งเป็นไวรัล บอกไม่แฮปปี้ กาแฟไทยทำเสียคน มีความพูดไปเรื่อย คนแซวสนั่น โพสต์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:58:51 20,748 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 พิงกี้ เลิก ตุ้ย ธีรภัทร์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย