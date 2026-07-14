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เขาคือใคร !? หนุ่มแต่งเต็มยศ โผล่คุยสื่อ ประกบนายกฯ คืนไฟไหม้ - อนุทิน พูดชัดรู้จักไหม

          โซเชียลตั้งคำถาม ชายแต่งทหารเต็มยศที่เดินข้างนายกฯ ระหว่างลงพื้นที่เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว คือใคร ด้านเพจดังเฉลยสุดพีค ล่าสุด อนุทิน ตอบแล้ว 

ชายแต่งทหารเต็มยศเดินข้างนายกฯ คือใคร

          กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อมีชายแต่งกายคล้ายทหารเต็มยศปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักเกี่ยวกับเหตุการณ์ และยังมีภาพเดินอยู่ข้าง ๆ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบ จนหลายคนตั้งคำถามว่า ชายคนดังกล่าวคือใคร และมีหน้าที่อะไรในเหตุการณ์นี้

ชายแต่งทหารเต็มยศเดินข้างนายกฯ คือใคร
ภาพจาก NBT

ชายแต่งทหารเต็มยศเดินข้างนายกฯ คือใคร
ภาพจาก NBT

          ต่อมาหลายเพจเผยข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวเรียกตัวเองว่า หมวด น. เป็นจิตอาสา และเคยเป็นอดีตผู้สมัคร สก. โดยระบุว่า เจ้าตัวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่กลับสามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่อง อธิบายสาเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงเดินตามติดนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งกลับจากงานแข่งขัน BB Gun มาในวันเดียวกัน

ชายแต่งทหารเต็มยศเดินข้างนายกฯ คือใคร
ภาพจาก NBT

          นอกจากนี้เพจต่าง ๆ ยังระบุว่า ชายคนดังกล่าวเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ข้อมูลว่า "เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะต้องจ่ายเงินก่อน" ซึ่งต่อมาข้อมูลดังกล่าวถูกแชร์ต่อในวงกว้าง ทั้งที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง จนกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล

          ล่าสุด วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงชายในภาพว่า ในที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เต็มพื้นที่ ตนไม่ได้สังเกตเห็นชายคนดังกล่าว แต่เขาเข้ามาอยู่ข้าง ๆ และให้ข้อมูล โดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าว

ชายแต่งทหารเต็มยศเดินข้างนายกฯ คือใคร
ภาพจาก NBT

          นายอนุทินยังย้อนถามว่า ชายคนดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลในฐานะอะไร และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ซึ่งตนไม่ทราบ แต่หากเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม เรื่องการแต่งเครื่องแบบ รวมถึงมีกฎหมายรองรับหรือไม่ ตนไม่ทราบ เพราะไม่ได้เห็นรายละเอียดในขณะนั้น จนประเด็นดังกล่าวยังคงถูกพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์

ชายแต่งทหารเต็มยศเดินข้างนายกฯ คือใคร
ภาพจาก ข่าวช่องวัน


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+, เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว 


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เขาคือใคร !? หนุ่มแต่งเต็มยศ โผล่คุยสื่อ ประกบนายกฯ คืนไฟไหม้ - อนุทิน พูดชัดรู้จักไหม โพสต์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:11:10 4,578 อ่าน
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