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เสียเงินสั่งของออนไลน์ พออ่านแชตต่อแล้วถึงกับเอะใจ ถามตรง ๆ โดนแล้วใช่ไหม !?


          ลูกค้าสั่งซื้อตู้เหล็กออนไลน์ โอนเงินกว่า 3 พันบาทเพื่อรับส่วนลด แต่หลังโอนกลับถูกเรียกเก็บ "ค่าประกันสินค้า" เพิ่มอีก 2,000 บาท อ่านแชตทั้งหมดแล้ว หลายคนถึงกับตั้งคำถามว่า แบบนี้กำลังเจอมิจฉาชีพหรือไม่
ซื้อของออนไลน์


          กลายเป็นเรื่องราวเตือนภัยคนสั่งซื้อของจากเพจออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ปรึกษาเรื่องราวหลังสั่งซื้อตู้เหล็กจากเพจหนึ่ง ตกลงราคา 3,500 บาท ก่อนเลือกชำระเงินเต็มจำนวนเพื่อรับส่วนลด 10% เหลือ 3,150 บาท แต่หลังจากโอนเงินเรียบร้อย กลับถูกแจ้งให้ชำระ ค่าประกันสินค้า เพิ่มอีก 2,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าประกันความเสียหายระหว่างขนส่ง ทำให้เจ้าตัวตั้งคำถามว่า "ทำไมไม่แจ้งตั้งแต่แรก" และยิ่งเอะใจ เพราะร้านระบุเองว่าเป็นฝ่ายจัดส่งเอง ทำไมจึงมาอ้างเก็บเงินเพิ่มจนดูมีลักษณะคล้ายมิจฉาชีพ พร้อมเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "นี่ฉันโดนแล้วใช่ไหม"

          จากแชต ผู้ซื้อได้สอบถามรายละเอียดสินค้า โดยทางร้านแจ้งว่าตู้มีขนาดสูง 170 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร ราคา 3,500 บาท ซึ่งเป็นราคารวมค่าจัดส่งและติดตั้งถึงหน้าบ้าน พร้อมเสนอทางเลือกการชำระเงิน 2 แบบ คือ ชำระปลายทางโดยวางมัดจำ 60% หรือโอนเต็มจำนวนเพื่อรับส่วนลด 10% ผู้ซื้อจึงเลือกโอนเต็มจำนวน 3,150 บาท และส่งสลิปยืนยันการโอนให้กับทางร้าน

ซื้อของออนไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Gluay Preeyaporn

ซื้อของออนไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Gluay Preeyaporn

          อย่างไรก็ตาม หลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว ทางร้านกลับแจ้งว่าก่อนจัดส่ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าประกันสินค้าแตกระหว่างขนส่งอีก 2,000 บาท โดยระบุว่าจะคืนเงินดังกล่าวเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้า และหากเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งจะมีการชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไข

          เมื่อผู้ซื้อถามว่า "ทำไมไม่บอกแต่แรก" ทางร้านตอบว่าให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดก่อน พร้อมยืนยันว่าจะได้รับเงินประกันคืนแน่นอน แต่เมื่อผู้ซื้อเสนอว่าจะไปรับสินค้าด้วยตัวเองเพื่อไม่ต้องเสียค่าประกัน ทางร้านกลับแจ้งว่า "ไม่สามารถรับปลายทางได้" และยืนยันว่าต้องชำระค่าประกันสินค้า

ซื้อของออนไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Gluay Preeyaporn

ซื้อของออนไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Gluay Preeyaporn

          จากนั้นผู้ซื้อขอเงินคืนและยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ทางร้านแจ้งว่าหากยกเลิกจะไม่ได้รับเงินที่ชำระไปแล้ว เนื่องจากสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าไม่สามารถยกเลิกได้ พร้อมหว่านล้อมว่าเรื่องประกันสินค้านั้นเป็นเรื่องใหญ่ และลูกค้ารายอื่นก็ยอมชำระเงินส่วนนี้เช่นกัน

          ผู้ซื้อยังคงตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีการแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวก่อนโอนเงิน ขณะที่ทางร้านอ้างว่า "ทางขนส่งเค้ายังไม่ได้แจ้งมา" แต่ผู้ซื้อได้ทักท้วงกลับ เพราะก่อนหน้านี้ทางร้านแจ้งเองว่าใช้บริการขนส่งของร้านและจัดส่งเองโดยตรง จึงเกิดข้อสงสัยว่าตกลงเป็นการจัดส่งโดยร้านเอง หรือเป็นบริษัทขนส่งอีกแห่ง

          ต่อมาผู้ซื้อพยายามขอพิกัดร้านเพื่อเดินทางไปรับสินค้าเอง แต่ร้านกลับตอบกลับแปลก ๆ จากที่เคยลงท้ายด้วยคำว่า "คะ" กลายเป็น "ครับ" พร้อมแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จากสมุทรปราการเป็นปทุมธานี เมื่อขอให้ส่งตำแหน่งร้าน ก็ไม่ได้รับรายละเอียดที่ชัดเจน ทำให้ลูกค้าเอะใจว่ากำลังถูกหลอกลวง พร้อมขู่ว่าหากไม่คืนเงิน จะดำเนินการอายัดบัญชี


           ภายหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการซื้อขายลักษณะนี้มีความคล้ายกับมิจฉาชีพ โดยเฉพาะการเรียกเก็บค่าประกันสินค้าเพิ่มหลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นสัญญาณเตือนและไม่ควรโอนเงินเพิ่ม พร้อมแนะนำให้รีบอายัดบัญชีและแจ้งความ บางส่วนเผยว่าเคยเจอพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน ทั้งการนำรูปสินค้าจากร้านอื่นมาใช้และอ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าโอนเงินเพิ่ม ขณะที่อีกส่วนแนะนำให้ตรวจสอบความโปร่งใสของเพจก่อนสั่งซื้อ เช่น ผู้ดูแลเพจ สถานที่ตั้ง และข้อมูลการเปิดเพจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์

           ต่อมา มีผู้เข้าไปช่วยรีพอร์ตเพจดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ปรากฏว่าเพจได้ลบรายละเอียดต่าง ๆ ออกจากเฟซบุ๊กแล้ว

ซื้อของออนไลน์

ซื้อของออนไลน์

ซื้อของออนไลน์

ซื้อของออนไลน์

ซื้อของออนไลน์
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เสียเงินสั่งของออนไลน์ พออ่านแชตต่อแล้วถึงกับเอะใจ ถามตรง ๆ โดนแล้วใช่ไหม !? โพสต์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:31:28 3,985 อ่าน
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