OM FORWARD: Emotion Arena เปิดเวทีชวนแบรนด์เข้าใจอารมณ์ผู้บริโภค สู่การเติบโตยุคใหม่

Omnicom Media Thailand จัดฟอรั่มใหญ่ประจำปี OM FORWARD: Emotion Arena เมื่ออารมณ์กลายเป็นสนามใหม่ของการเติบโตสำหรับแบรนด์
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 Omnicom Media Thailand จัดงาน OM FORWARD: Emotion Arena – The New Frontier of Growth ฟอรั่มใหญ่ประจำปีของอุตสาหกรรมสื่อและการตลาด ร่วมออกแบบเนื้อหากับ THE STANDARD เพื่อชวนแบรนด์และนักการตลาดสำรวจบทบาทใหม่ของ “อารมณ์” ในการเข้าใจผู้บริโภค วางแผนการสื่อสารและสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คนในยุคที่การตัดสินใจเปลี่ยนเร็วกว่าเดิม เพราะการตัดสินใจของผู้บริโภคในวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการมองเห็นแบรนด์ ความคุ้มค่า หรือเหตุผลเพียงอย่างเดียว แต่ยังถูกหล่อหลอมด้วยสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจ เชื่อมั่น เปิดใจ เลือก และตัดสินใจซื้อ
ในวันที่แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้แม่นยำขึ้น ทั้งถูกคน ถูกเวลา และถูกบริบท ความท้าทายต่อไปคือการเข้าใจว่าในแต่ละช่วงเวลาของการตัดสินใจ ผู้บริโภคกำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบใด OM FORWARD: Emotion Arena จึงจะชวนแบรนด์มองข้ามกรอบการวางแผนแบบเดิมและใช้อารมณ์เป็นเลนส์ใหม่ในการสร้างการเติบโต
ฟอรั่มครั้งนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ช่วงหลัก ได้แก่
- Enter The Arena ที่จะปูพื้นว่าทำไมอารมณ์จึงกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของการเติบโต
- Read The Mood ที่จะสำรวจว่าแบรนด์สามารถอ่านอารมณ์ของผู้บริโภคผ่านสื่อ แพลตฟอร์ม เทคโนโลยีขั้นสูง และการใช้ AI ในยุคของสนามอารมณ์ได้อย่างไร
- Shape The Feeling ที่จะเล่าว่าความเข้าใจด้านอารมณ์สามารถต่อยอดไปสู่คอนเทนต์ เรื่องเล่า และความเกี่ยวข้องของแบรนด์ได้อย่างไร
- Move The Market ที่จะชี้ให้เห็นว่าอารมณ์สามารถถูกแปลงเป็นการวางแผน การขาย การวัดผล และผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างไร
ภายในงานจะมีวิทยากรและผู้ร่วมเสวนาจาก Omnicom Media, THE STANDARD, Canva, Diageo Thailand, ActMedia, Channel Factory, EternityX, Grab, Plan B Media, Q-Ads, TikTok และพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านสมองและพฤติกรรมมนุษย์ สื่อ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมผู้บริโภค
จิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ Chief Operating Officer, Omnicom Media Thailand กล่าวว่า “อารมณ์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นสัญญาณสำคัญที่มีผลต่อสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจ เชื่อมั่น เลือก และตัดสินใจซื้อ ผ่านงาน OM FORWARD: Emotion Arena เราต้องการชวนแบรนด์มองอารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถส่งผลต่อการวางแผนสื่อ การสร้างคอนเทนต์ การเพิ่มยอดขายและการวัดผลได้จริง”
OM FORWARD: Emotion Arena – The New Frontier of Growth สะท้อนความตั้งใจของ Omnicom Media Thailand ในการช่วยแบรนด์ก้าวข้ามการทำงานที่เน้นเพียง reach และ efficiency ไปสู่การสร้างความเกี่ยวข้องทางอารมณ์ที่ลึกขึ้นและนำไปสู่การเติบโตที่วัดผลได้