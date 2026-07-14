หนุ่มตกงาน ขอร้านเพิ่มข้าว เจ้าของร้านจัดให้แน่น ๆ พร้อมโน้ตบนฝา อ่านแล้วมีน้ำตา

หนุ่มตกงาน ยังไม่ได้ค่าจ้าง สั่งข้าวพร้อมขอพิเศษ อึ้งเจ้าของร้านจัดให้แบบเบิ้ม ๆ พร้อมโน้ตบนฝา กลายเป็นไวรัลสุดซึ้ง
มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่ต้องตกงาน เงินหมด จนแม้แต่การกินข้าวสักมื้อก็ยังเป็นเรื่องยาก แต่ใครจะคิดว่าข้าวผัดกล่องใหญ่ที่มาพร้อมกับโน้ตจากเจ้าของร้าน จะกลายมาเป็นพลังใจยิ่งใหญ่ ที่สร้างความซึ้งใจบนโซเชียลจีน
เรื่องราวดังกล่าวถูกรายงานโดยเว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ หลังจากที่ นายวาน บอกเล่าเรื่องของตนผ่านโซเชียล เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2569 จนเป็นไวรัลกว่า 40 ล้านวิว ในคลิปนั้นเขาเผยว่า ตัวเองอาศัยอยู่ในเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน และได้สั่งข้าวกล่องราคา 12.8 หยวน (ราว 60 บาท) จำนวน 1 กล่อง พร้อมระบุคำขอถึงทางร้านว่า
"ขอข้าวผมเยอะหน่อยนะครับ ผมเพิ่งถูกไล่ออกและยังไม่ได้รับเงินเดือน ตอนนี้ได้กินแค่วันละ 1 มื้อเท่านั้น ขอร้องเถอะครับ"
ตอนที่อาหารมาส่ง นายวานก็ต้องอึ้งเมื่อพบว่าข้าวกล่องของเขาอัดแน่นไปด้วยข้าวผัดในปริมาณเยอะกว่าปกติมาก ๆ นอกจากนี้ยังมีข้อความเขียนด้วยลายมือบนฝากล่อง ระบุว่า "มาที่นี่ แล้วมาเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านของฉันสิ"
น้ำใจจากเจ้าของร้าน ไม่ใช่แค่ช่วยให้ท้องอิ่มแต่ยังเป็นเหมือนแสงแห่งความหวังในช่วงเวลาอันยากลำบากของเขา นายวานเผยว่า "ผมแค่อยากขอข้าวเพิ่มเท่านั้น ผมก็แค่อยากกินให้อิ่ม แต่ดูบนฝากล่องนี้สิ เจ้าของร้านอยากช่วยให้ผมได้ก้าวต่อ ผมซึ้งใจมากกับสิ่งที่เจ้าของร้านทำให้"
ภาพจาก Hk01
นายวานยอมรับว่า เขาไม่เคยคาดหวังว่าตัวเองจะได้รับความอบอุ่นจากคนแปลกหน้า อย่างไรก็ตาม ต่อมา นายถาน เจ้าของร้านอาหาร เปิดใจกับสื่อว่าเขาเห็นใจลูกค้าคนนี้ สถานการณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และเขาเองก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากคนใจดีมาก่อน ตอนที่ยังหนุ่ม ๆ เช่นกัน
"สิ่งที่ผมทำก็เป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ผมก็หวังว่าคนอื่น ๆ จะไม่ระดมส่งข้อความมาถึงผมผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะ เพราะผมคงไม่มีเวลาตอบกลับ" นายถาน ระบุ
ทั้งนี้ พบว่าในเวลาต่อมานายวานก็ได้ติดต่อไปหาเจ้าของร้านอาหาร และเตรียมที่จะไปเป็นเด็กฝึกที่ร้านอาหารจริง ๆ
ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมเจ้าของร้าน รวมถึงแสดงความซาบซึ้งใจจากเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ เช่น
"ฉันซึ้งจนน้ำตาไหลเลย หวังว่าโลกนี้จะใจดีกับทุก ๆ คนนะ"
"อย่างที่เขาว่ากัน มอบปลาให้ชายคนหนึ่ง คุณทำให้เขามีกินได้แค่วันเดียว แต่ถ้าสอนวิธีจับปลาให้ เท่ากับคุณทำให้เขามีกินไปทั้งชีวิต"
"เมื่อได้เห็นอะไรแบบนี้ มันเตือนให้ฉันรู้ว่ายังมีความรักอยู่บนโลกนี้ ขอบคุณเถ้าแก่ สำหรับความเสียสละของคุณ"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP