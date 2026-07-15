คำถามคณิตศาสตร์ ป.2 เงาะกิโลกรัมละ 35 บาท ซื้อ 3 โล จ่ายกี่บาท วัดใจสุด ครูเฉลยแล้ว

คำถามคณิตศาสตร์ ป.2 เงาะกิโลกรัมละ 35 บาท ซื้อ 3 กิโลกรัม จะต้องจ่ายเงินกี่บาท คำตอบวัดใจคนมาก จะตอบแบบไหนดี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์ by พี่ช่วย ติวเตอร์ชื่อดัง มีการโพสต์คำถามวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ที่กลายเป็นไวรัล เพราะเพียงแค่คำถามก็วัดใจแล้วว่า จะตอบตามเลขเป๊ะ ๆ หรือจะตอบตามความเป็นจริง
คำถามมีอยู่ว่า เงาะโลละ 35 บาท ซื้อ 3 กิโลกรัมจ่ายกี่บาท
ถ้าหากตอบตามตัวเลขเป๊ะ ต้องเป็น 35 คูณ 3 เท่ากับ 105 บาท อย่างไรก็ตาม ถ้าตอบตามความเป็นจริงในชีวิต จะต้องตอบ 100 บาท เพราะพ่อค้าแม่ค้ามักใส่โปรโมชั่น "3 โลร้อย"
สุดท้าย ถ้าต้องการตอบในข้อสอบจริง ๆ ก็ควรตอบ 105 อย่าเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันไปตอบเด็ดขาด