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เมียหย่าผัวไม่ถึงเดือน ถูกหวย 133 ล้าน ผัวเก่ารู้-ฟ้องขอเงิน ศาลชี้แล้วต้องแบ่งไหม


          เมียได้หย่าผัวไม่ถึงเดือน ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอต 133 ล้าน เลือกรับเงินก้อน 66 ล้าน ผัวเก่ารีบฟ้องขอส่วนแบ่ง-อ้างสิทธิ์ ศาลฟันธงแล้ว เงินก้อนนี้เป็นของใคร

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          วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานกรณีวุ่น ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อหญิงรายหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอต มูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 133 ล้านบาท) หลังหย่ากับสามีได้ไม่ถึงเดือน แต่เมื่อฝ่ายชายทราบข่าวกลับจะมาฟ้องเรียกส่วนแบ่ง จนกลายเป็นคดีความสุดวุ่น ที่ทนายถึงกับยกเป็นเคสอุทาหรณ์ให้มีทนายคอยดูแลเสมอเมื่อต้องหย่าร้าง 

          รายงานเผยว่า อนา วาเรลา หญิงวัย 48 ปี กับ แดเนียล มอนทรีโอ อดีตสามีวัย 56 ปี ติดอยู่ในการต่อสู้ทางกฎหมายมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ที่ฝ่ายหญิงฟ้องหย่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยแจ้งว่าทั้งคู่แยกกันอยู่อย่างสมบูรณ์มานานกว่า 3 ปีแล้ว โดยฝ่ายหญิงยังอยู่ที่รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐฯ ส่วนสามีทิ้งครอบครัว ย้ายไปอยู่แมสซาชูเซตส์

          ฝ่ายอดีตสามีแทบไม่คัดค้างเรื่องหย่า กระทั่งวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผู้พิพากษาตัดสินอนุมัติการหย่าร้างนี้ จากนั้นวาเรลาก็ได้กรอกเอกสาร 2 ฉบับ โดยฉบับแรกจะระบุถึงระยะเวลารอคอย 20 วัน ก่อนที่การหย่าร้างจะมีผลสมบูรณ์ และฉบับที่ 2 เป็นคำสั่งให้ยุติการสมรสอย่างเป็นทางการ

          วาเรลายื่นเอกสารทั้ง 2 ฉบับแก่ศาลครอบครัวในเดือนกันยายน 2563 แต่แทนที่ศาลจะบันทึกวันที่ลงเอกสารทั้ง 2 ฉบับ โดยทิ้งช่วงห่างกัน 20 วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่เอกสารกลับลงวันที่เดียวกัน คือ 8 ตุลาคม 2563 
 
          แม้ว่าตามเอกสารจะระบุว่าคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายได้แบ่งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดจนเป็นที่พอใจ และไม่มีอสังหาริมทรัพย์หรือหนี้สินร่วมกันแต่อย่างใด รวมถึงยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีสินสมรสที่ต้องแบ่งแล้ว แต่การหย่าที่ดูเหมือนจะราบรื่นกลับมีปัญหา เมื่อวลอตเตอรี่ที่ฝ่ายหญิงซื้อมาในเดือนตุลาคม 2563 เกิดถูกรางวัลใหญ่ 



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          โดยเธอนำไปขึ้นเงินรางวัลในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และเลือกที่จะรับเงินก้อนเดียวจำนวน 2.6 ล้านดอลลาร์ (ราว 86 ล้านบาท) แทนที่จะรับเต็มจำนวนแต่แบ่งจ่ายเป็นรายงวด ซึ่งเมื่อหักภาษีแล้วเธอก็จะยังคงได้รับเงินเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ (ราว 66 ล้านบาท)

          ต่อมาเมื่อทางอดีตสามีทราบ เขาจึงยื่นคำร้องต่อศาลครอบครัวในเดือนกันยายน 2564 เพื่อขอให้เพิกถอนคำพิพากษาเดิมเรื่องการหย่า โดยอ้างว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลอาจซื้อมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่การหย่าร้างจะมีผลบังคับทางกฎหมาย แต่วาเรลาไม่ยอม และตัดสินใจจ้างทนายมาช่วยต่อสู้ทางกฎหมาย 

          เวลาผ่านไปนานกว่า 1 ปี ในที่สุดศาลครอบครัวก็ยอมรับว่าคำพิพากษาถูกบันทึกวันที่เร็วเกินไป เนื่องจากความผิดพลาดทางธุรการ แต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องเพิกถอนคำพิพากษา (ทำให้การหย่าร้างนั้นยังคงมีผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563)

          การต่อสู้ระหว่างทั้ง 2 ฝั่ง ยังคงดำเนินมาจนถึงปี 2569 ในที่สุดศาลฎีกาได้ระบุว่า ลอตเตอรี่ดังกล่าวถูกซื้อหลังจากการหย่า ซึ่งนั่นหมายถึงเงินรางวัลที่ได้จากลอตเตอรี่นี้ จะไม่ถูกจัดเป็นสินสมรส ทำให้เงินรางวัลก้อนนี้ตกเป็นของเธอคนเดียวโดยไม่จำเป็นต้องแบ่งให้อดีตสามี 

          ด้านทนายของวาเรลา เผยว่า ลูกความของเขาแฮปปี้กับผลลัพธ์สุดท้ายนี้ พร้อมย้ำว่าไม่ว่าการหย่าร้างจะราบรื่นแค่ไหน ก็จำเป็นต้องมีทนายมาช่วยดูแล เพราะหากลูกความพยายามดำเนินการทางกฎหมายด้วยตัวเองโดยไม่มีทนายความ สถานการณ์อาจพลิกผันดังเช่นเคสนี้

          เขายอมรับว่ามีความผิดพลาดที่ผิดปกติหลายจุดในกระบวนการหย่าร้าง แต่ข้อผิดพลาดนั้นไม่ใช่สาเหตุที่นำมาสู่การต่อสู้ทางกฎหมายรอบสอง ข้อเท็จจริงเรื่องที่ลูกความของเขาถูกลอตเตอรี่ต่างหาก คือสิ่งที่เปลี่ยนสถานการณ์ซึ่งดูเหมือนจะเรียบง่าย ให้กลายเป็นคดีที่อีกฝ่ายพยายามโต้แย้งจนต้องจ้างทนายมาขึ้นศาลกันอีกครั้ง 



ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail






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