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เจ้าของแพที่พัก เจอลูกค้าตัวซีเคร็ต หลังพัก 2-3 วัน เข้าไปตรวจงานมีช็อก แต่ประทับใจ

          เจ้าของแพที่พัก เจอลูกค้าตัวซีเคร็ต หลังพัก 2-3 วัน เข้าไปตรวจงานมีช็อก คนแซวสนั่น แบบนี้พนักงานตกงานแน่ เพราะทำเอาไว้ดีเกิน

ลูกค้าตัวซีเคร็ต

          หนึ่งในความเสี่ยงของคนทำธุรกิจที่พัก เราจะมีลูกค้ามากหน้าหลายตา หลากนิสัย ทำให้ต้องเจอปัญหาสารพัด บางคนก็ดีจนน่าประทับใจ บางคนก็ตัวซีเคร็ตจนน่าใจหาย

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 TikTok @butterkulthida เจ้าของแพท่องเที่ยวรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์เจอลูกค้าสุดประทับใจ จนมีคนดูถึง 4 แสนครั้ง ว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาพัก ทางแพบอกแค่ว่าขอให้แยกขวดก็เพียงพอแล้ว

ลูกค้าตัวซีเคร็ต
ภาพจาก TikTok @butterkulthida

          เมื่อลูกค้าพักเสร็จ พนักงานเข้าไปทำความสะอาด กลับเจอเรื่องชวนช็อกจนแทบขอบคุณ ทั้งที่อยู่ 3 วัน 2 คืน แต่แทบไม่สกปรกเลย พื้นไม่มีขยะแม้แต่น้อย ห้องนอนก็พับผ้าห่ม เก็บหมอนเป็นระเบียบอย่างดี ทำเอาเจ้าของประทับใจไปด้วย

ลูกค้าตัวซีเคร็ต
ภาพจาก TikTok @butterkulthida

ลูกค้าตัวซีเคร็ต
ภาพจาก TikTok @butterkulthida

          ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างแซวว่า เจอแบบนี้พนักงานแพตกงานแน่นอน ขณะที่เจ้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน แนะนำว่าให้โทรศัพท์ไปขอบคุณลูกค้ารายนั้น พร้อมให้ส่วนลด แล้วลูกค้าจะมาอีกเรื่อย ๆ แน่นอน

ลูกค้าตัวซีเคร็ต








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เจ้าของแพที่พัก เจอลูกค้าตัวซีเคร็ต หลังพัก 2-3 วัน เข้าไปตรวจงานมีช็อก แต่ประทับใจ อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:00:09 11,848 อ่าน
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