เจ้าของแพที่พัก เจอลูกค้าตัวซีเคร็ต หลังพัก 2-3 วัน เข้าไปตรวจงานมีช็อก แต่ประทับใจ

เจ้าของแพที่พัก เจอลูกค้าตัวซีเคร็ต หลังพัก 2-3 วัน เข้าไปตรวจงานมีช็อก คนแซวสนั่น แบบนี้พนักงานตกงานแน่ เพราะทำเอาไว้ดีเกิน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 TikTok @butterkulthida เจ้าของแพท่องเที่ยวรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์เจอลูกค้าสุดประทับใจ จนมีคนดูถึง 4 แสนครั้ง ว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาพัก ทางแพบอกแค่ว่าขอให้แยกขวดก็เพียงพอแล้ว
ภาพจาก TikTok @butterkulthida
ภาพจาก TikTok @butterkulthida
ภาพจาก TikTok @butterkulthida
หนึ่งในความเสี่ยงของคนทำธุรกิจที่พัก เราจะมีลูกค้ามากหน้าหลายตา หลากนิสัย ทำให้ต้องเจอปัญหาสารพัด บางคนก็ดีจนน่าประทับใจ บางคนก็ตัวซีเคร็ตจนน่าใจหาย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 TikTok @butterkulthida เจ้าของแพท่องเที่ยวรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์เจอลูกค้าสุดประทับใจ จนมีคนดูถึง 4 แสนครั้ง ว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาพัก ทางแพบอกแค่ว่าขอให้แยกขวดก็เพียงพอแล้ว
ภาพจาก TikTok @butterkulthida
เมื่อลูกค้าพักเสร็จ พนักงานเข้าไปทำความสะอาด กลับเจอเรื่องชวนช็อกจนแทบขอบคุณ ทั้งที่อยู่ 3 วัน 2 คืน แต่แทบไม่สกปรกเลย พื้นไม่มีขยะแม้แต่น้อย ห้องนอนก็พับผ้าห่ม เก็บหมอนเป็นระเบียบอย่างดี ทำเอาเจ้าของประทับใจไปด้วย
ภาพจาก TikTok @butterkulthida
ภาพจาก TikTok @butterkulthida
ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างแซวว่า เจอแบบนี้พนักงานแพตกงานแน่นอน ขณะที่เจ้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน แนะนำว่าให้โทรศัพท์ไปขอบคุณลูกค้ารายนั้น พร้อมให้ส่วนลด แล้วลูกค้าจะมาอีกเรื่อย ๆ แน่นอน