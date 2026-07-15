ยูทูบเบอร์เกาหลี เข้าร้านอาหารญี่ปุ่น เจอทำเมนู 2 แบบ คนละภาษา กลายเป็นดราม่า

ยูทูบเบอร์เกาหลี พาเพื่อนไปร้านอาหารญี่ปุ่น พบพนักงานออกอาการเลิ่กลั่ก ตอนขอเมนูภาษาญี่ปุ่น เจอความแตกต่างเมนู 2 ภาษา ฝั่งคนญี่ปุ่นแห่แย้งดราม่า แค่เข้าใจผิดหรือไม่ ?
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลในขณะนี้ เมื่อยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีได้ทำคลิปเกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มองว่าเมนูภาษาอังกฤษที่ทางร้านเตรียมไว้ มีความแตกต่างกับเมนูภาษาญี่ปุ่น ที่มีไว้ให้คนท้องถิ่นสั่ง
โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ยูทูบเบอร์หนุ่มจากช่อง CKOONY กับเพื่อนชาวจีนที่เจอในญี่ปุ่น ได้ไปเดินสำรวจร้านอาหารในย่านท่องเที่ยวของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจะดูปฏิกิริยาที่แต่ละร้านปฏิบัติกับชาวต่างชาติ แต่หลายร้านแจ้งว่ารับเฉพาะคนที่จองไว้ หรือบอกว่าร้านเต็ม
ภาพจาก YouTube CKOONY
ภาพจาก YouTube CKOONY
จุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือตอนที่ทั้งคู่เข้าไปนั่งในร้านหนึ่ง และคุยกันว่า "หวังว่าจะไม่คิดราคาแพงเกินจริงนะ" แต่ทันทีที่เพื่อนชาวจีนเห็นเมนูก็ถึงกับผงะ รีบบอกหนุ่มเกาหลีเลยว่า "อย่ากินเยอะเกินไปที่ร้านนี้นะ"
รวมถึงชี้ไปยังเมนูซูชิแล้วบอกว่าราคาแพงเหมือนจะต้มตุ๋นกันเลย แม้แต่เทมปุระยังแพง สิ่งที่ถูกสุดก็คือเซตเมนูซูชิทูน่า 6 ชิ้น จานละ 1,800 เยน (ไม่รวมภาษี) ที่ระบุว่าสำหรับ 2 คน
ภาพจาก YouTube CKOONY
ภาพจาก YouTube CKOONY
จากคลิปจะพบว่าเมนูที่ทั้งคู่ดูอยู่นั้นเป็นเมนูภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อเห็นอาหารราคาแพงขนาดนี้ ทางหนุ่มเกาหลีก็เสนอเลยว่า ให้ขอเมนูภาษาญี่ปุ่นจากทางร้านแทน ซึ่งเมื่อพนักงานได้ยินว่าจะขอเมนูภาษาญี่ปุ่น ก็ออกอาการเลิ่กลั่ก ลังเล แล้วถามว่า "เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเหรอคะ ?"
สาวจีนก็ตอบว่า เดี๋ยวจะนำมาเทียบกับเล่มภาษาอังกฤษก็พอจะเข้าใจได้ ซึ่งพนักงานก็ยังไม่นำเมนูภาษาญี่ปุ่นมาให้ และกลับมาถามย้ำอีกครั้งว่า "คุณรู้ภาษาญี่ปุ่นไหม เข้าใจภาษาใช่ไหม" จนเมื่อทางลูกค้ายืนยันว่ารู้ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อย อีกสักพักจึงยอมนำเมนูภาษาญี่ปุ่นมาให้ และจะเก็บเมนูภาษาอังกฤษออกไปทันที
ภาพจาก YouTube CKOONY
ภาพจาก YouTube CKOONY
เมื่อเปิดดูเมนูภาษาญี่ปุ่น ก็พบว่าอาหารราคาถูกกว่ามาก มีแม้แต่เมนู 500 เยน แถมยังมีเมนูหลากหลายที่ราคาถูก บางอย่างก็ไม่มีอยู่ในเมนูภาษาอังกฤษ มีแม้แต่เซตอาหารทั้งคอร์สที่ราคาเพียง 4,740 เยน เท่านั้น เรียกว่าพวกเขามาได้ถูกที่จริง ๆ เพราะกำลังตามหาร้านที่คิดราคาแบบสองระบบ
ตอนที่สั่งอาหารกับพนักงาน ก็ได้รับแจ้งว่าไม่มีซูชิ จึงเข้าใจว่าเมนูซูชิเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉพาะในเมนูภาษาอังกฤษเท่านั้น
ทั้งคู่ยังคุยกับภายหลังว่า เมนูภาษาอังกฤษเหมือนจะขูดรีดกัน เห็นราคาแล้วช็อกมาก และทั้ง ๆ ที่เก็บเมนูภาษาญี่ปุ่นไว้ที่โต๊ะของลูกค้า แต่พนักงานกลับลังเลและเอาแต่ถามว่าเข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ กว่าจะนำมาให้
ภาพจาก YouTube CKOONY
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากในหมู่ชาวเน็ตต่างชาติ ซึ่งแม้หลาย ๆ คนจะพอรู้ว่าร้านอาหารบางแห่งมีการใช้ระบบสองราคา คืดคิดราคาต่างชาติ แพงกว่าราคาสำหรับคนท้องถิ่น แต่เห็นความต่างขนาดนี้แล้วก็ทำเอาอึ้งมาก
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตญี่ปุ่นบางคนพยายามแก้ต่าง โดยอธิบายว่าทางร้านมีการระบุว่าจะรับออร์เดอร์ที่สั่งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่เพื่อความสะดวกสำหรับชาวต่างชาติจึงทำเมนูที่คิดราคาสำหรับ 2 คนไว้ด้วย ดังเช่นเมนูซูชิที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมนูนี้สำหรับทาน 2 คน หากนำราคารวมมาเทียบกับการสั่งอาหารในเมนูญี่ปุ่นสำหรับ 2 คน ราคาก็จะเท่ากัน จึงอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
แต่ก็ยังมีคนเข้ามาแย้งว่า นี่ปฏิเสธความจริงเรื่องที่ทำเมนูแตกต่างกันไม่ได้ เพราะสุดท้ายซูชิก็มีเฉพาะในเมนูภาษาอังกฤษเท่านั้น
ทั้งนี้ ในส่วนของเรื่องราคา หากมีความแตกต่างกันจริง ๆ หลาย ๆ คนก็มองว่าเป็นสิทธิของทางร้านที่จะทำได้ และมีหลายประเทศที่ทำกัน แม้จะมีบางส่วนมองว่าคิดเรตต่างกันเกินไปก็ตาม
*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 21.00 น.