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ไขปริศนา น้ำเกลือ Klean&Kare ที่มี 2 ฉลากจนคนสับสน อันไหนจริง อันไหนปลอม ?

          น้ำเกลือ ยี่ห้อดัง Klean&Kare เฉลยแล้ว ทำไมถึงมี 2 ฉลาก อันไหนของจริง อันไหนของปลอม มั่นใจได้ทั้งคู่เลย ที่มาการจดทะเบียนต่างกันแค่นั้น

น้ำเกลือ Klean&Kare

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Klean&Kare มีการอธิบายข้อสงสัยน้ำเกลือที่มี 2 ฉลาก ทำไมหน้าตาไม่เหมือนกัน บางคนก็คิดว่า เป็นของปลอม อ่านแล้วเข้าใจกระจ่างทันที

          จริง ๆ แล้วทั้ง 2 ฉลากเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จาก KLEAN&KARE เพียงแต่จดทะเบียนคนละประเภท จึงมีฉลากและช่องทางการจำหน่ายแตกต่างกัน

น้ำเกลือ Klean&Kare
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Klean&Kare

          Normal Saline Solution - ฉลากทะเบียนยา หาซื้อได้เฉพาะที่สถานพยาบาลและร้านขายยา (ห้ามขายในร้านขายยาออนไลน์)

          Normal Kare - ฉลากทะเบียนเครื่องมือแพทย์ หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าออนไลน์ และร้านขายยาออนไลน์

          เป็นน้ำเกลือ Sodium chloride 0.9% ปราศจากเชื้อ ไม่มีวัตถุกันเสีย และการตรวจสอบคุณภาพเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันที่เลขทะเบียนและข้อบ่งใช้ที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์ 

          มั่นใจได้ทั้ง 2 ฉลาก ใช้ดูแลได้หลากหลายทุกวัน ผลิตด้วยเกลือฟาร์มาซูติคอลเกรดจากนิวซีแลนด์ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน


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ไขปริศนา น้ำเกลือ Klean&Kare ที่มี 2 ฉลากจนคนสับสน อันไหนจริง อันไหนปลอม ? อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:38:16 1,942 อ่าน
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