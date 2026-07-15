ไขปริศนา น้ำเกลือ Klean&Kare ที่มี 2 ฉลากจนคนสับสน อันไหนจริง อันไหนปลอม ?

น้ำเกลือ ยี่ห้อดัง Klean&Kare เฉลยแล้ว ทำไมถึงมี 2 ฉลาก อันไหนของจริง อันไหนของปลอม มั่นใจได้ทั้งคู่เลย ที่มาการจดทะเบียนต่างกันแค่นั้น
จริง ๆ แล้วทั้ง 2 ฉลากเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จาก KLEAN&KARE เพียงแต่จดทะเบียนคนละประเภท จึงมีฉลากและช่องทางการจำหน่ายแตกต่างกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Klean&Kare
Normal Kare - ฉลากทะเบียนเครื่องมือแพทย์ หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าออนไลน์ และร้านขายยาออนไลน์
เป็นน้ำเกลือ Sodium chloride 0.9% ปราศจากเชื้อ ไม่มีวัตถุกันเสีย และการตรวจสอบคุณภาพเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันที่เลขทะเบียนและข้อบ่งใช้ที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์
มั่นใจได้ทั้ง 2 ฉลาก ใช้ดูแลได้หลากหลายทุกวัน ผลิตด้วยเกลือฟาร์มาซูติคอลเกรดจากนิวซีแลนด์ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Klean&Kare มีการอธิบายข้อสงสัยน้ำเกลือที่มี 2 ฉลาก ทำไมหน้าตาไม่เหมือนกัน บางคนก็คิดว่า เป็นของปลอม อ่านแล้วเข้าใจกระจ่างทันที
จริง ๆ แล้วทั้ง 2 ฉลากเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จาก KLEAN&KARE เพียงแต่จดทะเบียนคนละประเภท จึงมีฉลากและช่องทางการจำหน่ายแตกต่างกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Klean&Kare
Normal Saline Solution - ฉลากทะเบียนยา หาซื้อได้เฉพาะที่สถานพยาบาลและร้านขายยา (ห้ามขายในร้านขายยาออนไลน์)
Normal Kare - ฉลากทะเบียนเครื่องมือแพทย์ หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าออนไลน์ และร้านขายยาออนไลน์
เป็นน้ำเกลือ Sodium chloride 0.9% ปราศจากเชื้อ ไม่มีวัตถุกันเสีย และการตรวจสอบคุณภาพเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันที่เลขทะเบียนและข้อบ่งใช้ที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์
มั่นใจได้ทั้ง 2 ฉลาก ใช้ดูแลได้หลากหลายทุกวัน ผลิตด้วยเกลือฟาร์มาซูติคอลเกรดจากนิวซีแลนด์ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน