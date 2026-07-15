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ยูทูบเบอร์สายกิน แชร์เคล็ดลับหุ่นเพรียว กินจุแต่ไม่อ้วน ที่ใครก็ทำตามได้


          ยูทูบเบอร์สายกิน อวดหุ่นสวยเป๊ะ คนชมกินเยอะแต่ไม่อ้วน เผยเคล็ดลับดูแลรูปร่าง จุดสำคัญไม่ใช่กินตามใจปาก ย้ำต้องออกกำลังกาย และมีวินัยในตัวเอง

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          หลายคนอาจสงสัย เมื่อได้เห็นยูทูบเบอร์สายกินหลายคน ยังคงรักษารูปร่างได้ดีแม้จะทำคลิปกินอาหารมื้อใหญ่ ซึ่งมักจะมาพร้อมแคลอรี่มหาศาล จนอดไม่ได้ที่จะอยากรู้ ว่าพวกเขาเหล่านั้นทำยังไงถึงกินแล้วไม่อ้วน 

          แต่จากสิ่งที่ เชียนเชียน ยูทูบเบอร์สาวสวยจากไต้หวัน ออกมาเปิดเผย ก็เฉลยแล้วว่าบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีเคล็ดลับพิเศษอะไร แค่ต้องรักษาสมดุลระหว่างการกินและการออกกำลังกาย รวมถึงมีวินัยในตัวเองเท่านั้น 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก YouTube 千千進食中

          โดยวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ kenh14.vn รายงานว่า เชียนเชียน เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์คนดังที่มีผู้ติดตามกว่า 1.88 ล้านซับ ซึ่งแม้เธอจะกินโหดไม่เท่าหลาย ๆ คน แต่ก็เห็นได้ชัดว่าปริมาณนั้นไม่น้อย และแคลอรี่ก็ไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อได้เห็นหุ่นผมเพรียวของสาวสูง 175 เซนติเมตรคนนี้ แฟน ๆ จึงอดประหลาดใจไม่ได้ 

          ในขณะที่เชียนเชียนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่น้ำหนักขึ้นยาก แต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดในการดูแลตัวเอง เธอชี้ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่การ "กินเยอะและออกกำลังกายเยอะด้วย"

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram khshu_ 


กินมาก ก็ออกกำลังกายให้มากด้วย
 

          เป็นเวลาหลายปีที่ยูทูบเบอร์สาวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้เวลาคาร์อิโอและเวทเทรนนิ่งวันละ 1-2 ชั่วโมง และยังหาเวลาออกกำลังกายอีก 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อรักษาความฟิตไว้ 
 
          เชียนเชียนเคยเล่าว่า เธอมักจะวิ่งบนลู่วิ่งในยิมเป็นหลัก แต่ก็ไปไปวิ่งกลางแจ้งมาก อย่างไรก็ตาม อีกจุดที่แนะนำคือแทนที่จะตั้งเป้าหมายอย่างเข้มงวดเกินไป เธอเลือกที่จะใช้วิธียืดหยุ่นมากกว่า โดยเธอมีเป้าหมายที่จะวิ่งสัปดาห์ละ 3 ครั้ง แต่หากงานยุ่งจนวิ่งไม่ได้ เธอก็จะไม่กดดันตัวเอง 

          "ฉันคิดว่าแค่ฉันเต็มใจออกจากบ้านไปออกกำลังกาย ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่อแล้ว" เชียนเชียน ระบุ 
 
          และสิ่งสำคัญที่สุดในการออกกำลังกาย ก็ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ทำได้ถึงเป้าหมายที่เป็นตัวเลขเป๊ะ ๆ แต่เป็นการได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองทุก ๆ วัน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ในการออกกำลังกายในระยะยาว 
 
          นอกจากนี้เชียนเชียนยังมีจะไปเต้นที่สตูดิโอบ่อย ๆ เมื่อรู้สึกเครียดหรือท้อเพราะงาน ใช้การออกกำลังกายมาคลายเครียด แทนที่จะเป็นการเบิร์นแคลอรี่เพียงอย่างเดียว 
 
          สำหรับคนที่คิดเริ่มต้น เชียนเชียนยังแนะนำว่า ให้เลือกเล่นกีฬาในสิ่งที่ชอบจริง ๆ จะช่วยให้สามารถออกกำลังกายเป็นประจำได้ง่ายกว่าการบังคับตัวเองไปวิ่งหรือเข้ายิม เพียงเพื่อจะลดน้ำหนักเท่านั้น

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก YouTube 千千進食中


ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram khshu_ 

กินมากตอนทำงาน กินพอดีในชีวิตประจำวัน 


          ในฐานะยูทูบเบอร์สายกิน เชียนเชียนมักจะต้องกินอาหารปริมาณมากขณะถ่ายงาน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะปลดลิมิตการกินเช่นนั้นทุกวัน โดยหากไม่ได้ทำงาน เธอจะปรับเปลี่ยนอาหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสมดุลของแคลอรี่ โดยให้ความสำคัญกับการกินอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าการกินแบบไม่เลือก 

          แม้จะชอบไก่ทอด แต่เธอก็กินไม่บ่อยนัก อาหารแต่ละมื้อจะเน้นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง เช่น ไก่ และเนื้อ เพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย รวมถึงช่วยทำให้อยู่ท้อง และรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ด้วย

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram khshu_ 


ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram khshu_ 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram khshu_ 


ขอบคุณข้อมูลจาก kenh14.vn



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ยูทูบเบอร์สายกิน แชร์เคล็ดลับหุ่นเพรียว กินจุแต่ไม่อ้วน ที่ใครก็ทำตามได้ โพสต์เมื่อ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:54:08 5,612 อ่าน
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