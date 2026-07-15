สาวเช่าบ้าน Airbnb อึ้งเจอรูปพ่อที่นั่น ทั้งที่ไม่เคยไป สุดบังเอิญ แต่ไม่ใช่คนเดียวที่เจอ

สาวพาครอบครัวไปเช่าบ้าน Airbnb ก่อนเจอเรื่องทึ่ง มีภาพพ่ออยู่ที่นั่น ทั้งที่ไม่เคยไปมาก่อน ยิ่งดูยิ่งช็อก แม้แต่น้องกับพี่ก็มีภาพด้วย
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
"โอเคทุกคน เรื่องแปลกที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว" ออเบรย์ กล่าวในคลิปที่กลายเป็นไวรัล ก่อนจะชี้ไปยังคนคนหนึ่งในภาพ "พ่อฉันบอกว่า คนนี้ดูเหมือนพ่อเลย"
ตอนที่ได้ยินเธอก็ยังไม่อยากเชื่อ จนเมื่อไปดูจริง ๆ ก็พบว่ามีรูปพ่อเธออยู่จริง ๆ แถมคนที่อยู่ข้าง ๆ พ่อก็คือน้องสาวที่ยืนถ่ายคลิปอยู่ด้วยกันตอนนี้ และยังมีรูปพี่ชายที่อยู่ห่างไปไม่ไกลด้วย
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ที่น่าบังเอิญคือผู้หญิงคนนั้นบอกว่า เคยเรียนที่นี่เมื่อ 40 ปีก่อนเช่นกัน กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนสนิทของเธอที่เคยเรียนอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนับจากเรียนจบไป
ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนเล่าว่า เพิ่งเจอเรื่องแบบเดียวกันที่บ้านพักตากอากาศที่เช่าอยู่ขณะนี้ โดยหลังจากที่เธอได้ดูคลิปนี้ก็ลองหันไปมองภาพผ้าใบขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ในห้องน้ำบ้าง ก่อนจะสังเกตเห็นลูกสาวกับเพื่อน ๆ ของลูกในภาพนั้น แถมหนึ่งในเพื่อนลูกก็มาเที่ยวกับเธอในครั้งนี้ด้วย นับเป็นเรื่องสุดบังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อ
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานว่า สองพี่น้องคู่หนึ่งถึงกับอึ้ง เมื่อจู่ ๆ ก็พบภาพของครอบครัวปรากฏอยู่ในบ้านเช่า Airbnb ที่ไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่พวกเธอเท่านั้น แม้แต่สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวอย่างพ่อและพี่ชายก็มากันครบ กลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่บังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อ
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตอนที่ ออเบรย์ และครอบครัว เข้าพักที่บ้านเช่า Airbnb ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ แต่ระหว่างสำรวจสภาพภายในบ้านอยู่ดี ๆ พวกเขาก็สะดุดตาเข้ากับภาพถ่ายบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่แขวนประดับผนัง ภายในภาพนั้นเป็นชายหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นคนหน้าคุ้นในภาพนั้น
"โอเคทุกคน เรื่องแปลกที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว" ออเบรย์ กล่าวในคลิปที่กลายเป็นไวรัล ก่อนจะชี้ไปยังคนคนหนึ่งในภาพ "พ่อฉันบอกว่า คนนี้ดูเหมือนพ่อเลย"
ตอนที่ได้ยินเธอก็ยังไม่อยากเชื่อ จนเมื่อไปดูจริง ๆ ก็พบว่ามีรูปพ่อเธออยู่จริง ๆ แถมคนที่อยู่ข้าง ๆ พ่อก็คือน้องสาวที่ยืนถ่ายคลิปอยู่ด้วยกันตอนนี้ และยังมีรูปพี่ชายที่อยู่ห่างไปไม่ไกลด้วย
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
กลายเป็นว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน ขณะที่ครอบครัวของเธอไปพักผ่อนกันที่ริมทะเล ใครจะคิดว่าจู่ ๆ พวกเธอจะกลายมาเป็นคนที่อยู่บนผนังห้องที่ Airbnb แบบนี้
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell
ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนเผยว่า เคยเจอประสบการณ์คล้าย ๆ กัน โดยครูคนหนึ่งเล่าว่า เธอเคยไปอินเดียเพื่อจะสอนซัมเมอร์ เลยได้ขึ้นหิมาลัยไปยังโรงเรียนประจำที่เคยอยู่ เมื่อไปถึงเธอก็ยืนดูภาพถ่ายโรงเรียนในโรงอาหาร ขณะนั้นมีผู้หญิงอีกคนยืนดูอยู่เช่นกัน เธอเลยเล่าให้ฟังว่า ตัวเองเคยเรียนอยู่ที่นี่เมื่อ 40 ปีก่อน และเพิ่งจะได้กลับมาเป็นครั้งแรก
ที่น่าบังเอิญคือผู้หญิงคนนั้นบอกว่า เคยเรียนที่นี่เมื่อ 40 ปีก่อนเช่นกัน กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนสนิทของเธอที่เคยเรียนอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนับจากเรียนจบไป
ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนเล่าว่า เพิ่งเจอเรื่องแบบเดียวกันที่บ้านพักตากอากาศที่เช่าอยู่ขณะนี้ โดยหลังจากที่เธอได้ดูคลิปนี้ก็ลองหันไปมองภาพผ้าใบขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ในห้องน้ำบ้าง ก่อนจะสังเกตเห็นลูกสาวกับเพื่อน ๆ ของลูกในภาพนั้น แถมหนึ่งในเพื่อนลูกก็มาเที่ยวกับเธอในครั้งนี้ด้วย นับเป็นเรื่องสุดบังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun