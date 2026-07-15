HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเช่าบ้าน Airbnb อึ้งเจอรูปพ่อที่นั่น ทั้งที่ไม่เคยไป สุดบังเอิญ แต่ไม่ใช่คนเดียวที่เจอ

          สาวพาครอบครัวไปเช่าบ้าน Airbnb ก่อนเจอเรื่องทึ่ง มีภาพพ่ออยู่ที่นั่น ทั้งที่ไม่เคยไปมาก่อน ยิ่งดูยิ่งช็อก แม้แต่น้องกับพี่ก็มีภาพด้วย

บ้านเช่า
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานว่า สองพี่น้องคู่หนึ่งถึงกับอึ้ง เมื่อจู่ ๆ ก็พบภาพของครอบครัวปรากฏอยู่ในบ้านเช่า Airbnb ที่ไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่พวกเธอเท่านั้น แม้แต่สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวอย่างพ่อและพี่ชายก็มากันครบ กลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่บังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อ 

บ้านเช่า
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell

          เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตอนที่ ออเบรย์ และครอบครัว เข้าพักที่บ้านเช่า Airbnb ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ แต่ระหว่างสำรวจสภาพภายในบ้านอยู่ดี ๆ พวกเขาก็สะดุดตาเข้ากับภาพถ่ายบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่แขวนประดับผนัง ภายในภาพนั้นเป็นชายหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นคนหน้าคุ้นในภาพนั้น

          "โอเคทุกคน เรื่องแปลกที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว" ออเบรย์ กล่าวในคลิปที่กลายเป็นไวรัล ก่อนจะชี้ไปยังคนคนหนึ่งในภาพ "พ่อฉันบอกว่า คนนี้ดูเหมือนพ่อเลย" 

          ตอนที่ได้ยินเธอก็ยังไม่อยากเชื่อ จนเมื่อไปดูจริง ๆ ก็พบว่ามีรูปพ่อเธออยู่จริง ๆ แถมคนที่อยู่ข้าง ๆ พ่อก็คือน้องสาวที่ยืนถ่ายคลิปอยู่ด้วยกันตอนนี้ และยังมีรูปพี่ชายที่อยู่ห่างไปไม่ไกลด้วย 

บ้านเช่า
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell

บ้านเช่า
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell

บ้านเช่า
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell

          กลายเป็นว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน ขณะที่ครอบครัวของเธอไปพักผ่อนกันที่ริมทะเล ใครจะคิดว่าจู่ ๆ พวกเธอจะกลายมาเป็นคนที่อยู่บนผนังห้องที่ Airbnb แบบนี้

บ้านเช่า
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell

บ้านเช่า
ภาพจาก TikTok @aubsbirrell

          ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนเผยว่า เคยเจอประสบการณ์คล้าย ๆ กัน โดยครูคนหนึ่งเล่าว่า เธอเคยไปอินเดียเพื่อจะสอนซัมเมอร์ เลยได้ขึ้นหิมาลัยไปยังโรงเรียนประจำที่เคยอยู่ เมื่อไปถึงเธอก็ยืนดูภาพถ่ายโรงเรียนในโรงอาหาร ขณะนั้นมีผู้หญิงอีกคนยืนดูอยู่เช่นกัน เธอเลยเล่าให้ฟังว่า ตัวเองเคยเรียนอยู่ที่นี่เมื่อ 40 ปีก่อน และเพิ่งจะได้กลับมาเป็นครั้งแรก

          ที่น่าบังเอิญคือผู้หญิงคนนั้นบอกว่า เคยเรียนที่นี่เมื่อ 40 ปีก่อนเช่นกัน กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนสนิทของเธอที่เคยเรียนอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนับจากเรียนจบไป 

          ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนเล่าว่า เพิ่งเจอเรื่องแบบเดียวกันที่บ้านพักตากอากาศที่เช่าอยู่ขณะนี้ โดยหลังจากที่เธอได้ดูคลิปนี้ก็ลองหันไปมองภาพผ้าใบขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ในห้องน้ำบ้าง ก่อนจะสังเกตเห็นลูกสาวกับเพื่อน ๆ ของลูกในภาพนั้น แถมหนึ่งในเพื่อนลูกก็มาเที่ยวกับเธอในครั้งนี้ด้วย นับเป็นเรื่องสุดบังเอิญอย่างน่าเหลือเชื่อ


ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวเช่าบ้าน Airbnb อึ้งเจอรูปพ่อที่นั่น ทั้งที่ไม่เคยไป สุดบังเอิญ แต่ไม่ใช่คนเดียวที่เจอ โพสต์เมื่อ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:59:58 4,755 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย