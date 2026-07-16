หายสงสัย เนเน่ รอยัล สปีกสุดคล่อง ที่แท้อยู่ รร. นานาชาติ - รร. ให้ทุน ซัพพอร์ตทำตามฝัน

หายสงสัย น้องแพรว เนเน่ รอยัล บ้านไม่รวยแต่เรียนโรงเรียนนานาชาติ ที่แท้เป็นนักเรียนทุน โรงเรียนซัพพอร์ตเต็มที่ ให้ทุน-ส่งเสริมให้ทำตามฝัน คนชื่นชมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท ภูเก็ต
การเปิดเผยเรื่องราวนี้ทำให้หลาย ๆ คนต่างเข้ามาชื่นชมครูและทางโรงเรียน ที่ให้โอกาสน้องจนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ พร้อมเผยว่าหายสงสัยแล้วว่าเหตุใดน้องถึงเข้าโรงเรียนนานาชาติได้ แม้ที่บ้านไม่ได้มีฐานะร่ำรวย อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้พบว่าทางโรงเรียนยังถ่อมตัว บอกว่าเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ที่สนับสนุนน้องเท่านั้น แต่น้องเก่งและพัฒนาได้ด้วยตัวของน้องเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal
นาทีนี้คงไม่มีใครที่ไม่ได้ยินชื่อของ เนเน่ รอยัล หรือ น้องแพรว รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปี จากภูเก็ต ที่ขึ้นไปโชว์ความสามารถบนเวที America’s Got Talent (AGT) จนกลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลก นอกจากผู้คนจะชื่นชมในพรสวรรค์ด้านดนตรีของเธอ ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัวของเธอด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal
โดยพบว่าผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน น้องเนเน่ ก็คือ คุณพ่อณรงค์ อำลอย ที่คอยอยู่เบื้องหลังและยอมขายทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ทำตามฝันในการประกวดที่สหรัฐอเมริกา รวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาช่วยด้วยใจ รวมถึงบุคคลอื่น ๆ
ล่าสุด (15 กรกฎาคม 2569) เฟซบุ๊ก อสมท ภูเก็ต เผยเรื่องราวอีกมุมที่น่าชื่นชม คือทางโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน ให้ทุนน้องเนเน่ได้เข้าเรียนตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียง ทำให้น้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท ภูเก็ต
พบว่าปัจจุบัน น้องเนเน่ ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต (KIS) โดยคุณครูเล่าว่า ตอนแรกก็มีข้อกังขาในการรับน้องเข้าเรียนอยู่บ้าง เนื่องจากใช้ทักษะดนตรีเข้าเรียน แต่พอฟังน้องโชว์ความสามารถก็รับเข้าเรียนและส่งเสริมน้องทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท ภูเก็ต
ไม่เพียงให้ทุนการศึกษา ทางโรงเรียนยังสนับสนุนน้องเนเน่ให้ทำตามความฝันเต็มที่ ด้วยการยืดหยุ่นเวลาเรียนและส่งงาน ควบคู่ไปกับหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความมั่นใจ จนน้องสามารถสื่อสารได้อย่างฉะฉาน และยังสนับสนุนน้องจนถึงจบการศึกษาสูงสุด
การเปิดเผยเรื่องราวนี้ทำให้หลาย ๆ คนต่างเข้ามาชื่นชมครูและทางโรงเรียน ที่ให้โอกาสน้องจนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ พร้อมเผยว่าหายสงสัยแล้วว่าเหตุใดน้องถึงเข้าโรงเรียนนานาชาติได้ แม้ที่บ้านไม่ได้มีฐานะร่ำรวย อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้พบว่าทางโรงเรียนยังถ่อมตัว บอกว่าเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ที่สนับสนุนน้องเท่านั้น แต่น้องเก่งและพัฒนาได้ด้วยตัวของน้องเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal
ขอบคุณข้อมูลจาก อสมท ภูเก็ต