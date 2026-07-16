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ร้านไอศกรีมในตำนาน เผยสาขาสุดท้าย ต่อสัญญาห้างอีกแค่ 3 เดือน นักชิมใจหาย

            ไอศกรีม POP หรือ ไอศกรีมตราเป็ด เจ้าดังในวันวาน เผยสาขาสุดท้าย ต่อสัญญากับห้างอีกแค่ 3 เดือน นักชิมใจหาย ยังไม่รู้จะย้ายไปไหนไหม

ร้านไอศกรีมในตำนาน

            นับเป็นอีกแบรนด์ในตำนานที่คนรุ่นเก่ารู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ "ไอศกรีมตราเป็ด" ไอศกรีมรถซาเล้งแบรนด์แรกของไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ไอศกรีม POP" เรียกว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต ซึ่งปัจจุบันมีหน้าร้านเหลืออยู่สาขาเดียว คือที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 

ร้านไอศกรีมในตำนาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POP Icecream Thailand

            อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2569 ทางเพจ POP Icecream Thailand ได้แจ้งข่าวที่ทำให้นักชิมต่างใจหาย โดยระบุว่า "ประกาศ ทางร้านตัดสินใจต่อสัญญากับห้างอีกแค่ 3 เดือนเท่านั้นนะคะ หากมีอะไรเพิ่มเติมทางร้านจะแจ้งให้ทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ"

ร้านไอศกรีมในตำนาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POP Icecream Thailand

            ทั้งนี้ ทางร้านยังไม่ได้เปิดเผยว่าหลังจากสาขาสุดท้ายหมดสัญญาแล้ว จะย้ายไปที่ไหนต่อหรือไม่ 

            ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม พบว่าทางร้านเพิ่งประกาศปรับราคาสินค้า โดยระบุสาเหตุเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ทางร้านจึงจำเป็นต้องรับราคาสินค้าทุกรายการตามต้นทุนจริง และบางรสชาติอาจไม่ผลิตเพิ่มแล้ว โดยทางร้านได้แบกรับค่าใช้จ่ายมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง พร้อมขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ร้านไอศกรีมในตำนาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POP Icecream Thailand

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ร้านไอศกรีมในตำนาน เผยสาขาสุดท้าย ต่อสัญญาห้างอีกแค่ 3 เดือน นักชิมใจหาย โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:08:23 3,980 อ่าน
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