อสมท แถลงขอโทษ นักข่าวตบหน้าทีมงานไทยพีบีเอส ยันเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

อสมท ออกแถลงการณ์ ปมนักข่าวตบหน้าทีมงานไทยพีบีเอส กลางทำเนียบรัฐบาล ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภาพจาก PR MCOT
กลายเป็นดราม่าวงการสื่อ หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับนักข่าวอาวุโส ตบหน้าผู้ช่วยของสื่อต่างช่อง กลางทำเนียบรัฐบาล โดยวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า แหล่งข่าวไทยพีบีเอส เล่าว่าในวันอังคารที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงก่อนจะมีการสัมภาษณ์ รมต. ที่ทำเนียบรัฐบาล ขณะที่ช่างภาพ-ผู้ช่วย กำลังตั้งกล้องเตรียมอุปกรณ์ไฟ มีการพูดคุยกันซึ่งมีการส่งเสียงดัง ระหว่างนั้นผู้ช่วยของทางไทยพีบีเอส ได้ทำท่าจุ๊ ๆ ปากใส่กลุ่มช่างภาพ ให้เบาเสียงกันหน่อย
แต่ตอนนั้นกลับมีนักข่าวช่อง 9 เดินมาตบหน้าผู้ช่วยคนดังกล่าวอย่างแรง บอกว่า "กูไม่ชอบให้มึงทำเสียง จุ๊ ๆ" หลังจากนั้นก็เดินจากไป
โดยภายหลังการแถลงข่าว ผู้ช่วยก็มาพักที่โซฟา ตอนนั้นนักข่าวก็เดินเข้ามา เอามืบตบหน้าเบา ๆ แล้วพูดว่า ไม่เจ็บใช่ไหม แต่ไม่ได้ขอโทษ ขณะที่ฝั่งผู้ช่วยไม่ได้ตอบกลับอะไร
ล่าสุด เพจ PR MCOT มีการเผยแพร่แถลงการณ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าว โดยระบุว่า...
ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานข่าวของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้ปฏิบัติงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขณะปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมนั้น
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อสมท ยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
หากผลการตรวจสอบ ปรากฏว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณขององค์กร บริษัทฯ จะดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมตามผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ