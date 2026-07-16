สาวเกาหลีใจเหลว โดนแมวไทยตกเต็ม ๆ แสนรู้พาเข้าเซเว่น คนแซวเจ้าเหมียวทรงมิจ

โซเชียลเอ็นดูหนัก สาวเกาหลีมาเที่ยวไทย เจอน้องเหมียวแสนรู้พาเดินเข้าเซเว่น ชี้เป้าขนมแมวเลีย ทำหน้าอ้อนจนใจเหลว งานนี้ต้องยอมควักกระเป๋าเปย์แบบงง ๆ
ภาพจาก Instagram jmiiyaaa
วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างรอยยิ้มให้กับโลกออนไลน์ เมื่อชาวเกาหลีรายหนึ่งเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ก่อนจะเจอประสบการณ์สุดน่าเอ็นดู หลังถูกแมวตัวหนึ่งพาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อ ก่อนอ้อนขออาหารจนสุดท้ายต้องใจอ่อนยอมซื้อให้ งานนี้หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ความแสนรู้ของเจ้าเหมียวเกินต้านจริง ๆ
ภาพจาก Instagram jmiiyaaa
ภาพจาก Instagram jmiiyaaa
วิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นเหตุการณ์ของแมวที่พาเจ้าของคลิปเดินไปยังร้านสะดวกซื้อ ก่อนจะนั่งอ้อนอยู่ตรงอาหารเปียก พยายามคาบซองส่งสัญญาณให้รู้ว่าอยากกินอันไหน จนสาวเกาหลีถึงกับว้าวในความแสนรู้ของน้องแมว ก่อนจะยอมใจอ่อนซื้ออาหารให้ตามคำขอ จากนั้นจึงแกะซองแล้วป้อนให้เจ้าเหมียวกินของอร่อยด้านนอกร้าน
หลังคลิปถูกแชร์ออกไป ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า คุ้น ๆ เหมือนเป็นแมวตัวเดียวกับที่เคยกลายเป็นไวรัล หลังพานักท่องเที่ยวฮ่องกงเข้าไปซื้ออาหารเปียกให้เมื่อเดือนก่อน พร้อมแซวกันสนั่นว่า ทรงนี้ทำบ่อยชัวร์ เป็นมิจจี้ในคราบแมวตัวน้อย
ภาพจาก Instagram jmiiyaaa
ภาพจาก Instagram jmiiyaaa
ภาพจาก Instagram jmiiyaaa
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม แมวตัวดังกล่าวก็เคยเป็นไวรัลในลักษณะเดียวกันกับนักท่องเที่ยวฮ่องกง โดยเจ้าของคลิปในครั้งนั้นระบุแคปชั่นคิดตลกทำนองว่า คิดว่าน้องเป็นแมวจร มาอ้อนขอให้ซื้ออาหารเปียก เจอแบบนี้ก็ยอมใจอ่อน เพราะมันน่ารักและน่าเอ็นดูมากจริง ๆ
ภาพจาก threads @c.h0ilam
ภาพจาก threads @c.h0ilam
ขณะที่คลิปล่าสุดก็ทำให้ชาวเน็ตเกาหลีหลงรักความคิวต์ของเจ้าแมวน้อยประจำเซเว่นอีกครั้ง ด้านชาวเน็ตไทยก็เข้ามาแซวกันอย่างคึกคัก อาทิ "แล้วไปฟังภาษาเกาหลีออกตอนไหนเนี่ย เก่งจริง ๆ", "มีปลอกคอสวยขนาดนี้ เป็นลูกเจ้าของเซเว่นแน่นอน" และ "น้องสุภาพมากกก แมวบางตัวถ้ารู้ว่าของกินอยู่ตรงไหนก็คงกัดกินเอง แต่น้องรอให้คนมาซื้อแล้วป้อนให้ ทำหน้าอ้อนน่ารักสุด ๆ"
ภาพจาก threads @c.h0ilam
ภาพจาก threads @c.h0ilam