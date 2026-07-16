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ทนายเผยประโยคแรก จากพี่สาวเจ้าของโรงเบียร์ - เผยที่มาเงิน 10,000 ทำไมเพิ่งมีแค่นี้

            ทนายเผยคำพูดแรก พี่สาวเจ้าของโรงเบียร์ กับที่มาเงินเยียวยา 10,000 บาท ทำไมเพิ่งได้แค่นี้ ย้ำเป็นการเยียวยาเบื้องต้น ไม่ได้ตัดสิทธิใด ๆ พร้อมเผยอาการล่าสุดเจ้าของโรงเบียร์

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก โหนกระแส

            วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 มีการนำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายมาร่วมรายการ พร้อมทนายความฝั่งโรงเบียร์ 

            โดย ไอซ์ หัวหน้าวงทศกัณฐ์ เล่าว่า ตนยุ่งอยู่กับงานศพของ บรีส แฟนสาว กระทั่งต่อมาแม่ของ ดิน โทร. มาหาช่วงกลางดึกเพื่อบอกให้ไปดูใจน้อง เพราะน้องน่าจะรออยู่ วันรุ่งขึ้นตนจึงไปหาดิน พบว่าน้องยังรออยู่แต่ไม่รู้สึกตัวแล้ว ตนจึงเข้าไปลาน้อง บอกว่าไม่ต้องทรมานแล้ว พี่มาหาแล้ว และฝากให้ไปจับมือดูแลเพื่อนอีก 3 คนที่จากไปก่อนหน้าด้วย รวมถึงสัญญาว่าจะช่วยดินดูแลเรื่องครอบครัวและแม่ให้ 

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก โหนกระแส

            สำหรับอาการบาดเจ็บของดิน แพทย์แจ้งว่ามีแผลไฟไหม้ตามร่างกายถึง 80% รวมถึงดินมีการกลืนความร้อนเข้าไปภายใน ทำให้มีอาการปอดและไตวาย โดยหลังจากที่ไอซ์ไปเยี่ยม ชีพจรของดินก็ค่อย ๆ ลดลง จนในช่วงเย็นขณะที่ไอซ์กำลังเตรียมงานศพของแฟนอยู่ที่วัด แม่ของดินก็โทร. มาแจ้งว่า ดินเสียชีวิตแล้ว
 
            ขณะที่ เปิ้ล หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เผยว่าตนเป็นลูกค้าประจำ วันนั้นนั่งอยู่โต๊ะ 141 ซึ่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ เนื่องจากตนชอบวงดนตรีที่เล่นจึงชวนอีก 2 คน ย้ายไปนั่งด้านหน้าเวทีเพื่อให้ใกล้ชิดกับน้อง ๆ แต่จู่ ๆ ก็รู้สึกแปลก ได้กลิ่นเหมือนไหม้และหายใจไม่สะดวก จึงชวนน้องอีกคน (ที่รอดชีวิต) ออกไปข้างนอก โดยชวนไปสูบบุหรี่ด้วยกัน 

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก โหนกระแส

            ปกติตนไม่สูบบุหรี่ แต่ก็พูดออกไปแบบนั้น จากนั้นเมื่อเธอเดินออกไป น้องที่รอดด้วยกันเขายังไม่ไป เธอจึงยืนรอ ชวนให้ออกไปกันเร็ว ๆ สักพักน้องก็เดินกลับไปโทรศัพท์ที่โต๊ะ แล้วเดินไปหาเธอด้านนอก 
 
            แค่สักพัก ยังไม่ทันสูบบุหรี่หรืออะไร พวกเธอก็สังเกตเห็นควันอะไรสักอย่างขึ้นออกมาจากหลังคา ข้างนอกตอนนั้นมีแค่เธอกับน้อง และการ์ด เธอจึงรีบสะกิดบอกการ์ดหน้าประตูว่ามีควัน วินาทีต่อมาเมื่อมองไปทางเวทีก็เห็นประกายไฟ เหมือนไฟช็อตอยู่บริเวณมือกลองหรือเบส จากนั้นก็เริ่มมืดและมีเสียงคนโวยวาย 

            น้องคนที่รอดชีวิตพยายามวิ่งกลับเข้าไปในร้านเพื่อเรียกเพื่อน แต่เข้าประตูไปไม่ได้เพราะควันและเปลวไฟพุ่งออกมเาเร็วมาก ขณะที่เปิ้ลก็พยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยคู่สามีภรรยาที่ตนชวนมาด้วยกัน แต่ถูกน้องที่รอดดึงตัวไว้ 

            ตนพยายามวิ่งหาทั้งคู่ไปทุกประตู มีการทุบกระจกข้างร้านเพื่อให้ทั้งคู่ได้ยินเสียงและหาทางออกมา แต่ควันหนาแน่นมากจนมองไม่เห็นอะไร 

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก โหนกระแส

            กระทั่งตนนั่งหมดแรงอยู่ด้านหลัง ก็เห็นเจ้าหน้าที่เข็นน้อง ๆ ออกมาในสภาพหมดสติจากการสูดควัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำผ้าขาวมาปิดร่างไว้

            ทั้งนี้ นายนิธิรุจน์ เจติยาธีรนันท์ ทนายของฝั่งโรงเบียร์ เผยในรายการว่า ตนได้รับการติดต่อจากพี่สาวเจ้าของร้าน ให้ดูเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ ซึ่งตนดูแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อไปพบกับทางพี่สาว ภาพแรกที่เห็นคือเขาน้ำตาไหล แล้วบอกตนว่า "เรื่องนี้จะเป็นตราบาปของน้องชายพี่ และครอบครัวพี่ ไปตลอดชีวิต"

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก โหนกระแส

            สำหรับแนวทางตอนนี้ ทางพี่สาวเจ้าของโรงเบียร์เผยว่า ทรัพย์สินของน้องชายเท่าที่เขาเจอมีอยู่แค่จำนวนหนึ่ง ซึ่งพอสำหรับเยียวยาผู้เสียชีวิต 33 ราย เบื้องต้นรายละ 10,000 บาท เท่านั้น 

            สาเหตุที่ให้ได้เท่านี้เพราะทางเจ้าของร้านยังไม่ฟื้น แล้วเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเอกสารของร้านหรือทรัพย์สินตรงไหน มีอะไรบ้าง ต้องรอน้องชายเซ็นเอกสาร จึงเป็นที่มาของเงินดังกล่าว ส่วนคนที่มีชื่อในเอกสารอีกคนนั้นไม่ใช่พี่สาว จะเป็นคุณแม่ แต่ทนายก็ยังไม่ได้คุยว่าทำไมถึงต้องเอาชื่อคุณแม่ไปใส่ คุณแม่เกี่ยวข้องหรือไม่

            โดยทนายยืนยันว่า ได้แจ้งญาติทุกคนว่ามีเจตนาการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งจะไม่มีผลหรือไปตัดสิทธิ์ในส่วนอื่น มีการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก โหนกระแส

            ส่วนเจ้าของโรงเบียร์ ตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วแต่อาการไม่ดีมาก แค่พอจะเขียนตอบได้ แต่คุณหมอยังบอกว่าที่เขาฟื้นขึ้นมานั้นไม่ได้แปลว่าอาการจะดีมาก เลือดยังเป็นสีดำ ซึ่งตรงนี้ทางทนายก็ไม่มั่นใจว่าหมายถึงอะไร 

            เมื่อพี่สาวถามเจ้าของร้านว่าเข้าไปทำไม มีการเขียนตอบว่า "ผมออกมาได้แล้ว แต่เข้าไปช่วยลูกค้า ออกมาคนสุดท้าย"

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ภาพจาก โหนกระแส


ขอบคุณข้อมูลจาก
โหนกระแส


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ทนายเผยประโยคแรก จากพี่สาวเจ้าของโรงเบียร์ - เผยที่มาเงิน 10,000 ทำไมเพิ่งมีแค่นี้ โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:01:37 4,506 อ่าน
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