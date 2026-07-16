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เจ้าสาวเหนื่อยจัด หลับเพลินวันแต่งงาน ตื่นมาหัวฟู-แขกเต็มบ้าน รีแอ็คแม่สามีทำคนอิจฉา

          เจ้าสาวเหนื่อยจัด หลับเป็นตาย ตื่นมางงจัด ทำไมมีคนเต็มบ้าน ที่แท้วันแต่งงานตัวเอง กลายเป็นเรื่องสุดฮา เห็นท่าทีเจ้าบ่าว-แม่สามี คนอิจฉาเลย  

เจ้าสาว
ภาพจาก sina

          ขึ้นชื่อว่าวันแต่งงาน แม้จะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดสำหรับบ่าวสาว แต่ก็เป็นวันที่เหนื่อยสุด ๆ เช่นกัน เพราะต้องวุ่นกับการเตรียมงานจนแทบไม่มีเวลาพัก ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยหากบ่าวสาวจะนอนยาวหลังวันแต่งงาน รวมถึงเจ้าสาวรายนี้ที่ตื่นมาตอนเที่ยงวันในสภาพหัวฟู 

          แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ วันที่เธอตื่นสายนั้นไม่ใช่วันหลังแต่งงาน แต่เป็นวันแต่งงานของเธอเอง ด้วยเหตุนี้ภาพของเจ้าสาวที่เดินหน้าง่วงเข้ามาในห้องนั่งเล่นตอน 11.00 น. โดยมีญาติและเพื่อน ๆ อยู่เต็มบ้าน จึงกลายมาเป็นไวรัลที่บางคนแซวเธอว่าเป็น "เจ้าสาวสายชิล"

เจ้าสาว
ภาพจาก sina

เจ้าสาว
ภาพจาก sina

          ความจริงคือ คุณไต้ เจ้าสาวรายนี้ เป็นคนจากเมืองจ้าวจวง มณฑลซานตง ประเทศจีน ซึ่งมีประเพณีจัดงานแต่งงาน 2 วัน โดยวันแรกเป็นวันสำหรับเตรียมงาน ต้อนรับแขก และวันที่ 2 จึงเป็นวันแต่งงานจริง ๆ ที่มีการทำพิธีรับตัวเจ้าสาวอย่างเป็นทางการ 

          ก่อนถึงวันแต่งงาน คุณไต้ ต้องอดนอนติดต่อกันหลายคืนเพื่อประสานงานกับทีมจัดงานแต่ง รวมถึงต้อนรับญาติ ๆ ทำให้เธอมีความเหนื่อยล้าสะสมทั้งร่างกายและจิตใจ ในคืนก่อนวันแต่งจริงเธอจึงกินยานอนหลับเข้าไปเพื่อช่วยให้หลับสนิท 

เจ้าสาว
ภาพจาก sina

          แต่ดูเหมือนยาจะออกฤทธิ์ดีเกินไปจนเธอหลับลึกเป็นพิเศษ ชนิดที่แม้แต่นาฬิกาปลุกหรือคนในบ้านก็ไม่มีใครปลุกเธอได้ กระทั่งเวลา 11.00 น. เสียงจากวงดนตรีและประทัดที่จุดอยู่นอกบ้านปลุกเจ้าสาวให้ตื่นขึ้น เมื่อเจ้าสาวที่ยังอยู่ในชุดนอนเปิดประตูห้องออกมาก็พบว่าทั้งช่างแต่งหน้า เพื่อนเจ้าสาว ญาติ ๆ และขบวนรับตัวเจ้าสาว มานั่งกันอยู่เต็มห้องนั่งเล่นแล้ว ทำให้เธองงเป็นไก่ตาแตกอยู่ตรงนั้น

          อย่างไรก็ตาม ทุกคน ๆ ต่างเข้าใจดี ไม่มีสักคนที่เข้ามาเร่งหรือตำหนิเธอ แถมแม่สามียังนำข้าวร้อน ๆ มาให้เธอกิน พร้อมปลอบว่า "ฤกษ์ยามถูกเลื่อนออกไปสักหน่อยก็ดี" ขณะที่แม่เจ้าสาวยังแซวว่า "ลูกสาวฉันนอนเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว"

เจ้าสาว
ภาพจาก sina

          ขณะที่ทางเจ้าบ่าวถึงกับขำลั่นตั้งแต่ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเจ้าสาว แถมเขายังติดต่อโรงเแรมเพื่อขอเปลี่ยนงานเลี้ยงมื้อกลางวัน เป็นจัดเลี้ยงช่วงมื้อค่ำแทนเรียบร้อย รวมถึงช่วยอธิบายให้กลุ่มผู้อาวุโสเข้าใจว่า "เธอคงจะเหนื่อยมากจากการเตรียมงาน ปล่อยให้เธอหลับต่อสักหน่อยก็ไม่เป็นไร"

          ทั้งนี้ ทีมช่างแต่งหน้าใช้เวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้น ในการแปลงโฉมเจ้าสาว ขณะที่พิธีการหลังจากนั้นก็ดำเนินต่อได้อย่างราบรื่น แม้จะล่าช้าไป 2 ชั่วโมง 

เจ้าสาว
ภาพจาก sina

          เจ้าสาวยอมรับในเวลาต่อมาว่าตอนนั้นสมองของเธอยังไม่ลุกออกจากเตียง แต่เพราะความเข้าอกเข้าใจของครอบครัว ทำให้เธอสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

          ไม่ว่าจะเป็นพิธีรับตัวเจ้าสาว พิธีไหว้ฟ้าดิน พิธียกน้ำชา หรือแม้แต่งานเลี้ยงฉลองวิวาห์ ล้วนเสร็จสมบูรณ์ลงอย่างงดงาม ซึ่งเจ้าสาวเปิดใจว่า สุดท้ายงานแต่งก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และถือว่าสมบูรณ์แบบทีเดียว เหตุการณ์นี้ไม่ได้ทิ้งความเสียใจใด ๆ ไว้เบื้องหลัง แต่กลับเป็นความทรงจำที่สนุกสนาน และเป็นอีเวนต์หนึ่งในชีวิตที่ญาติ ๆ ยังคงหยิบมาล้อเธออยู่ 

เจ้าสาว
ภาพจาก sina

          เรื่องราวนี้ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์มาก ชาวเน็ตต่างพากันเรียกเธอว่าเป็น "เจ้าสาวสายชิลที่สุด" และแอบอิจฉาทั้งเรื่องที่เธอได้นอนเต็มอิ่ม รวมถึงมีครอบครัวที่เข้าใจ ขณะที่เจ้าสาวอีกหลาย ๆ คนที่ต้องตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดในวันแต่งงาน หรือเครียดจนนอนไม่หลับ โดยมองว่าความรู้สึกผ่อนคลายที่แม้จะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแบบนี้ต่างหากคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของชีวิตแต่งงาน


ขอบคุณข้อมูลจาก china.com




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เจ้าสาวเหนื่อยจัด หลับเพลินวันแต่งงาน ตื่นมาหัวฟู-แขกเต็มบ้าน รีแอ็คแม่สามีทำคนอิจฉา โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:44:21 5,986 อ่าน
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