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จากคดี เพื่อนบ้านมหาภัย แต่คนดูหลุดโฟกัสที่ ตำรวจหล่อ - หนุ่ม กรรชัย ถึงกับแซว

          ภาคต่อ คดีเพื่อนบ้านมหาภัยที่ออกโหนกระแส แต่คนดูหลุดโฟกัส ตำรวจสุดหล่อ จาก สน.นางเลิ้ง จน หนุ่ม กรรชัย ต้องออกปากแซวผู้ชม กลางรายการ


ตำรวจหล่อ

           จากกรณีปัญหาเพื่อนบ้านที่มีคนมาร้องทุกข์ในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 15 กรฏาคม 2569 หลังเจ้าของบ้านหลายหลังได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านรายหนึ่งเปิดเพลงและส่งเสียงดัง โดยเฉพาะช่วงกลางดึกจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีกลิ่นเหม็น สิ่งของสะสม และพฤติกรรมปาสิ่งปฏิกูลเข้ามาในบ้าน จนสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชน

           วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว สำนักงานเขตดุสิต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว โดยระบุว่า การดำเนินการเรื่องเหตุรำคาญจากเสียงจำเป็นต้องตรวจวัดระดับเสียงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย เนื่องจากคลิปวิดีโอเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ดำเนินคดีได้ ขณะที่ฝ่ายผู้ร้องเรียนหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่ผ่านมาเคยร้องเรียนหลายครั้ง แต่ปัญหายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ถูกร้องเรียนมักหยุดพฤติกรรมทุกครั้งเมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           ด้าน หนุ่ม กรรชัย กำชับแฟนรายการสาว ๆ ว่าให้รอดูช่วงที่ตำรวจสัมภาษณ์ เพราะมีแต่คนบอกว่า ตำรวจหล่อ 

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


           ต่อมารายการได้เปิดคลิปช่วงที่ พันตำรวจตรี สิริฉัตร ประสิทธิ์ตราไพศาล สารวัตรปราบปราม สน.นางเลิ้ง เปิดเผย ระบุว่า "ผมได้สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่สายตรวจแล้วว่า บริเวณนี้มีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้น จึงได้นำเรื่องนี้ไปชี้แจงให้ตำรวจทุกนายในโรงพักรับทราบ เพื่อให้มีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง

หากทางบ้านผู้เสียหายมีเหตุการณ์ใด สามารถโทรศัพท์ประสานมายังเบอร์ของโรงพักได้โดยตรง หรือจะใช้เบอร์ของผมก็ได้ ไม่มีปัญหา โทรแจ้งมาแล้วผมจะรีบประสานทันที เพื่อให้ตำรวจเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          หลังจบคลิป ชาวเน็ตยังคงคอมเมนต์ชื่นชมตำรวจอย่างต่อเนื่อง เช่น "ตำรวจหล่อ", "เสียงหล่อ", "เสียงเพราะ", "เสียงน่ารัก" จนงานนี้ หนุ่ม กรรชัย ถึงกับพูดว่า "ตำรวจหล่อ มีแต่คนบอกอยากให้ไปจับ แต่ละคน... เฮ้อ ตามนั้นครับ"




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จากคดี เพื่อนบ้านมหาภัย แต่คนดูหลุดโฟกัสที่ ตำรวจหล่อ - หนุ่ม กรรชัย ถึงกับแซว โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:15:17 10,061 อ่าน
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